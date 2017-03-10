Найден самый пожилой водитель Москвы

А потом наступил 1979 год, когда я стал владельцем белоснежного «Москвича 2140», купленного на кровно заработанные, скопленные за годы 6000 рублей. В день покупки от нахлынувших эмоций мы с женой проехали на ручнике аж до первой заправки.

Наличие машины резко расширило наши возможности передвижения и путешествий: Подмосковье, все соседние области, Украина, Белоруссия, Прибалтика… Ежегодно мы проезжали на авто в среднем около 20 000 км.

Дороги свободные. По таким одно удовольствие катить. Промахиваешь до Латвии — никаких тебе препятствий. Пробил колесо — так быстренько двое поменяли. Мы, говорят, только освободились из мест не столь отдаленных, нам бы подработать… Все просто. И границы без шлагбаумов. Только и поняли, что это Латвия по харчевне, где с акцентом предложили гороховую кашу с салом, а Украина — и того роднее. Заплутались там с женой на своем «москвичонке» с московскими номерами, так гаишник автобус остановил, чтобы местный шофер показал нам нужный полустанок. И сам за нами с мигалкой путь прокладывал. Москали едут! Эх. Так и колесил бы… Даже и Правил не приходилось нарушать. Поводов особых не было. Тогда.