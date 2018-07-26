В продаже появился Mercedes-Benz Михаила Боярского

Вторым в ПТС как раз стал Михаил Сергеевич. А в 2001 году автомобиль купил родственник артиста, он как раз и продает машину.

Если верить тексту объявления, которое висит на портале «Юла», все детали автомобиля полностью оригинальные, покрашены были только бамперы, пробег — 270 000 км, и совсем недавно был проведен капитальный ремонт мотора. Кроме этого владелец отреставрировал колесные диски, поменял лобовое стекло и поставил новую резину.

Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 2,6 л мощностью 159 л. с., который работает в паре с механической коробкой передач. Ценник на Mercedes-Benz — 400 000 рублей, машина находится в Санкт-Петербурге. Любопытно, что сам Михаил Боярский периодически попадаетя папарацци в совсем не премиальных машинах, вроде Chevrolet и SsangYong.

Напомним, что совсем недавно на том же ресурсе попалось объявление о продаже ГАЗ-13 «Чайка», на котором когда-то ездил генсекретарь Леонид Ильич Брежнев, когда приезжал с визитом в Узбекистан. Стоимость автомобиля составила 30 млн. рублей.