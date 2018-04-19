Почему опасно менять зимнюю резину раньше майских праздников

На протяжении каждой весны автовладельцев мучает один и тот же вопрос: уже можно менять зимние шины на летние, или лучше еще чуть-чуть подождать — вдруг вернутся заморозки и снегопады? А они вернутся, обязательно вернутся!
Максим Строкер

Судя по статистике запросов в интернет-поисковиках, проблема сроков замены зимней резины на летнюю в этом году все также актуальна для множества автоладельцев. Теоретически, ничего сложного в определении даты посещения ближайшего пункта шиномонтажа с этой целью нет. Специалисты, а вслед за ними сотни специализированных интернет-ресурсов автомобильной тематики, в один голос призывают ориентироваться на установившуюся в регионе температуру воздуха. Мол, если градусник за окном изо дня в день показывает температуру воздуха выше 5 Cº — зимнюю резину следует отправить на хранение до следующей зимы.

Считается, что при температурах выше этого порога она перестает выполнять свои функции. В силу большей эластичности материала зимней покрышки по сравнению с летней, в жару прочность зимнего колеса заметно снижается. При этом еще и увеличивается тормозной путь машины: по разным оценкам на 1,5—2 длинны корпуса, если речь идет о легковушке. Да и управляемость падает.

Мягкая зимняя резина на летней жаре гораздо быстрее стирается по сравнению с летней. Все та же мягкость приводит к тому, что в теплое время года расход топлива у машины, «обутой» в зимнюю резину, может вырасти на 10—15% из-за увеличения сопротивления качению. В общем, теория говорит: почуял тепло — срочно избавляйся от зимних покрышек.

Однако боле мудрые водители теориям доверяют не вполне, предпочитая менять колеса исключительно в соответствии с собственным опытом, прекрасно помня, как в прошлом внезапные снегопады и заморозки обрушивались на цветущую природу. На летней резине кататься по майскому снежку и льду — занятие страшненькое и опасное. Дело в том, что весна в европейской части России обладает вздорным нравом, постоянно обманывая граждан, рассчитывающих на приход тепла в соответствии с «показаниями» календаря. Да и метеорологов она регулярно ставит в неловкое положение, нагло не выполняя озвученные ими прогнозы.

Весна же текущего года, судя по всему, решила «закрутить интригу» по полной программе. На днях российский Гидрометцентр даже выпустил официальное предупреждение о грядущем природном катаклизме на территории Центрального федерального округа.

– В связи с перемещением глубокого циклона из Скандинавии на север европейской территории России, днем 21 и 22 апреля ожидается, что в Московской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанских областях пройдут дожди со снегом и 'установлением местами временного снежного покрова толщиной до 5—15 см, — говорится в сообщении ведомства. 15 сантиметров снега, прогнозируемых синоптиками на конец апреля, должны убедить каждого: до майских праздников о летней резине лучше и не вспоминать!

колеса, летние шины, шины, зимние шины
19 апреля 2018
1932
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы