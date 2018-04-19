Почему опасно менять зимнюю резину раньше майских праздников

Судя по статистике запросов в интернет-поисковиках, проблема сроков замены зимней резины на летнюю в этом году все также актуальна для множества автоладельцев. Теоретически, ничего сложного в определении даты посещения ближайшего пункта шиномонтажа с этой целью нет. Специалисты, а вслед за ними сотни специализированных интернет-ресурсов автомобильной тематики, в один голос призывают ориентироваться на установившуюся в регионе температуру воздуха. Мол, если градусник за окном изо дня в день показывает температуру воздуха выше 5 Cº — зимнюю резину следует отправить на хранение до следующей зимы.

Считается, что при температурах выше этого порога она перестает выполнять свои функции. В силу большей эластичности материала зимней покрышки по сравнению с летней, в жару прочность зимнего колеса заметно снижается. При этом еще и увеличивается тормозной путь машины: по разным оценкам на 1,5—2 длинны корпуса, если речь идет о легковушке. Да и управляемость падает.

Мягкая зимняя резина на летней жаре гораздо быстрее стирается по сравнению с летней. Все та же мягкость приводит к тому, что в теплое время года расход топлива у машины, «обутой» в зимнюю резину, может вырасти на 10—15% из-за увеличения сопротивления качению. В общем, теория говорит: почуял тепло — срочно избавляйся от зимних покрышек.