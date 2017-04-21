ГИБДД Москвы плодит «жучков» в своих регистрационных подразделениях

И эти люди не ставят на учет свои «тачки». Они — «жучки», успешно перепродающие потом свои места в той самой электронной очереди за 3500−4000 рублей. Каким образом им это удается при том, что строгий инспектор у терминала требует предъявить для регистрации в устройстве оригинал паспорта и ПТС — одним только гаишным богам известно.

Но факт остается фактом: пролетев с записью, выходишь со своего смартфона в интернет и тут же покупаешь себе место под «тнрэровским» солнцем у этих посредников, предлагающих помощь в немедленной регистрации авто именно в том подразделении автоинспекции, где ты сейчас находишься. При этом их сайты даже внешне жутко похожи на сайты ГИБДД. Например для того, чтобы без проволочек сделать свои дела в ТНРЭР № 2, что по улице Твардовского, заходишь на ресурс строгиногибдд. рф — и вуаля, помощь в регистрационных действиях за означенную выше сумму обеспечена. Подобные схемы действуют уже десятилетия, но бороться с ними ГИБДД не спешит.