ГИБДД Москвы плодит «жучков» в своих регистрационных подразделениях

При этом открыв дверь отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы (ТНРЭР) в 11.00, талон получишь только на вторую половину дня, то есть сюда по любому придется приезжать дважды. А значит рабочий день будет разбит к неудовольствию начальства (воспользоваться услугами подразделений, работающих круглосуточно, столь же непросто: заранее записаться на ночной прием нельзя, и в ГАИ придется так же совершать два визита). Однако даже если встать с петухами и занять очередь у дверей гаишного офиса в 7 часов утра, гарантий, что посредством терминала и прикрепленного к нему сотрудника получишь доступ в святая святых до полудня — нет никаких. Пресловутые талоны на промежуток с 8.00 до 13.00 обязательно попадут в руки десятка мужичков, что всегда оказываются в очереди впереди тебя. Даже если ты будешь ночевать у ТНРЭР.
И эти люди не ставят на учет свои «тачки». Они — «жучки», успешно перепродающие потом свои места в той самой электронной очереди за 3500−4000 рублей. Каким образом им это удается при том, что строгий инспектор у терминала требует предъявить для регистрации в устройстве оригинал паспорта и ПТС — одним только гаишным богам известно.
Но факт остается фактом: пролетев с записью, выходишь со своего смартфона в интернет и тут же покупаешь себе место под «тнрэровским» солнцем у этих посредников, предлагающих помощь в немедленной регистрации авто именно в том подразделении автоинспекции, где ты сейчас находишься. При этом их сайты даже внешне жутко похожи на сайты ГИБДД. Например для того, чтобы без проволочек сделать свои дела в ТНРЭР № 2, что по улице Твардовского, заходишь на ресурс строгиногибдд. рф — и вуаля, помощь в регистрационных действиях за означенную выше сумму обеспечена. Подобные схемы действуют уже десятилетия, но бороться с ними ГИБДД не спешит.
При этом ее сотрудники делают все, чтобы граждане, экономя время, отдавали свои кровные «жучкам» даже с благодарностью. А как иначе объяснить тот факт, что затрудняя оказание востребованных госуслуг в день обращения, ведомство необычайно затягивает и их предоставление по записи через портал gosuslugi.ru (на ночь здесь так же не записывают). Воспользовавшись этим сервисом, на прием к инспектору можно попасть в лучшем случае через неделю. То есть мало того, что граждане должны жестко подстраивать свою жизнь и планы под леность гаишников, так еще и сильно рисковать новеньким — только из автосалона — авто. Ведь машина без номерных знаков всегда лакомый кусок для угонщиков.