Как ГИБДД помогает «Помощнику Москвы» обдирать водителей

И вот тому очередное свидетельство. Как я уже рассказывал в публикации «Столичные власти все жестче ограничивают парковку в спальных районах», мне был выписан штраф в 3000 рублей за парковку на тротуаре. Однако беда не только в том, что на самом деле я оставил машину в технологическом проезде. А в том, что главным «обвинителем» по делу выступал программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы», в законности использования которого в деле фиксации дорожных правонарушений и выписывания штрафов у юристов есть серьезные сомнения. В частности потому, что «Помощник Москвы» — всего лишь мобильное приложение, которое может быть установлено на любой практически смартфон, а не специальное техническое средство фиксации нарушений. А ведь только последние, согласно примечаниям к ст. 1.5, 2.6.1, и части 3 статьи 28.6 КоАП РФ могут выносить постановления о штрафах. А о том, что ПАК ПМ вообще не является средством автоматической фотовидеофиксации, говорит ст. 26 КоАП. Любопытно, что об этом знают и в ГИБДД, однако предпочитают делать вид, что не замечают откровенной незаконности использования приложения.
И отвечая на вопрос портала «АвтоВзгляд»: «Почему не принимаются меры к устранению этой коллизии», замначальника Управления общественных связей МВД Колесник В. В, «гибко» уклоняясь от прямого ответа, ничтоже сумняшеся отвечает, что '«в случае несогласия с вынесенными должностными лицами Госавтоинспекции г. Москвы постановлениями по делам об административных правонарушениях, они могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном 30 главой КоАП РФ».
Что ж, ваш корреспондент воспользовался ценным советом и попытался обжаловать штраф, отправив соответствующую жалобу начальнику отделения 4 отдела УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве подполковнику полиции К. А. Корзелеву, прикрепив к ней ряд документов, свидетельствующих о моей невиновности — кадастровую карту «спорного» участка, его паспорт, заверенный Комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы, и фотографии, на которых отчетливо видно, где тротуар, а где проезд. Однако подполковник Корзелев, как и его старший товарищ из МВД г-н Колесников, предпочел приложенные бумаги не заметить, строго указав, что «собственник транспортного средства исчерпывающих сведений, которые могут повлиять на вынесение постановления, не предоставил. Такким образом, сведения, указанные в жалобе, не подтвердились». И рекомендовал в случае несогласия с его решением обращаться в суд.
Каюсь, но по разным причинам обращаться к Фемиде я не стал, униженно оплатив мнимое прегрешение. Но дело не в моей слабой гражданской позиции, а в том, как безукоризненно действует в столице механизм по неправедному отъему денег у населения. Жаловаться, как мы уже писали, бесполезно…