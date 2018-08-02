Как ГИБДД помогает «Помощнику Москвы» обдирать водителей

И отвечая на вопрос портала «АвтоВзгляд»: «Почему не принимаются меры к устранению этой коллизии», замначальника Управления общественных связей МВД Колесник В. В, «гибко» уклоняясь от прямого ответа, ничтоже сумняшеся отвечает, что '«в случае несогласия с вынесенными должностными лицами Госавтоинспекции г. Москвы постановлениями по делам об административных правонарушениях, они могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном 30 главой КоАП РФ».

Что ж, ваш корреспондент воспользовался ценным советом и попытался обжаловать штраф, отправив соответствующую жалобу начальнику отделения 4 отдела УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве подполковнику полиции К. А. Корзелеву, прикрепив к ней ряд документов, свидетельствующих о моей невиновности — кадастровую карту «спорного» участка, его паспорт, заверенный Комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы, и фотографии, на которых отчетливо видно, где тротуар, а где проезд. Однако подполковник Корзелев, как и его старший товарищ из МВД г-н Колесников, предпочел приложенные бумаги не заметить, строго указав, что «собственник транспортного средства исчерпывающих сведений, которые могут повлиять на вынесение постановления, не предоставил. Такким образом, сведения, указанные в жалобе, не подтвердились». И рекомендовал в случае несогласия с его решением обращаться в суд.