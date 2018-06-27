Столичные власти все жестче ограничивают парковку в спальных районах

Постановление об административном правонарушении выписали мне на основании материалов, полученных с применением работающего в автоматическом режиме средства фотосъемки ПАК ПМ. Если кто не знает — это программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы», по сути — мобильное приложение для телефона, которое может установить (если гаджет позволяет) любой гражданин. И, сфотографировав то или иное нарушение, отправить свое доказательство в МАДИ или ГИБДД, которые и выносят свой вердикт. Иными словами, некоему активному горожанину не понравилось, как я припарковался на Тимирязевской улице у дома №17 и он настучал об этом куда следует.
При этом активист не принял во внимание как минимум тот факт, что ширина тротуара в этом месте (как практически по всей Тимирязевке) составляет 5 м. 80 см. (лично измерил), а автомобиль съедает из них менее двух метров. То есть проходу немногочисленных в этом спальном районе пешеходов не мешает абсолютно, потому и ставят здесь свои машины десятки местных жителей.
Которым — и об этом стукачек на общественных началах так же не подумал — стараниями московских чиновников парковаться в районе просто негде — запрещающие знаки висят повсеместно, парковочные карманы столь же повсеместно отсутствуют (на всем протяжении магистрали их лишь два). И, кстати, о карманах.
Что мешает наделать их в необходимом тут количестве — совершенно непонятно, поскольку пространства — хоть отбавляй. Ведь кроме широченного, как уже говорилось, места, где я парковал авто, имеется еще и метровый тротуар, отделенный от проезжей части бордюром, и примыкающий к нему двухметровый газон, и только за ним — технологический, по сути, проезд, по которому ходят люди и ездят/паркуются машины (в том числе и обслуживающие компании, во множестве имеющиеся тут). Впрочем, ответ на этот вопрос прост.
- От места парковки, отделенной от проезжей части и собственно тротуаром, и газоном – более трех метров. Но за стоянку машин начали штрафовать и тут.
- На всю Тимирязевскую улицу приходится лишь два парковочный кармана.
Городская администрация со своей новой транспортной политикой меньше всего думает об автовладельцах, приносящих через покупку машин, бензина, запчастей, страховок, уплату налогов, оплату парковок и даже штрафов огромные деньги и в региональный, и в федеральный бюджеты. Хотя рано или поздно их безальтернативное «держать и не пущать», противное логике и здравому смыслу, сыграет с ними же самими злую шутку.
…А полученное вашим корреспондентом постановление будет, безусловно, обжаловано. Хотя, если честно, это и не просто. Хотя бы потому, что столичные начальники всячески затрудняют для электората получение данных о статусе того или иного клочка земли (в похожую ситуацию в другом спальном районе попал недавно и мой коллега). В частности, получить информацию, где паркуется транспортное средство — на газоне, технологическом проезде, тротуаре или пустыре — очень и очень непросто. О попытках обойти и эту властную гримасу портал «АвтоВзгляд» обязательно расскажет…