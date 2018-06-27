Столичные власти все жестче ограничивают парковку в спальных районах

При этом активист не принял во внимание как минимум тот факт, что ширина тротуара в этом месте (как практически по всей Тимирязевке) составляет 5 м. 80 см. (лично измерил), а автомобиль съедает из них менее двух метров. То есть проходу немногочисленных в этом спальном районе пешеходов не мешает абсолютно, потому и ставят здесь свои машины десятки местных жителей.

Которым — и об этом стукачек на общественных началах так же не подумал — стараниями московских чиновников парковаться в районе просто негде — запрещающие знаки висят повсеместно, парковочные карманы столь же повсеместно отсутствуют (на всем протяжении магистрали их лишь два). И, кстати, о карманах.

Что мешает наделать их в необходимом тут количестве — совершенно непонятно, поскольку пространства — хоть отбавляй. Ведь кроме широченного, как уже говорилось, места, где я парковал авто, имеется еще и метровый тротуар, отделенный от проезжей части бордюром, и примыкающий к нему двухметровый газон, и только за ним — технологический, по сути, проезд, по которому ходят люди и ездят/паркуются машины (в том числе и обслуживающие компании, во множестве имеющиеся тут). Впрочем, ответ на этот вопрос прост.