Водителей-новичков начали штрафовать за отсутствие «восклицательного знака» на стекле

Одобренные на днях правительством поправки в Правила дорожного движения вступают в силу с четвертого апреля. Они преимущественно касаются всевозможных наклеек на стекла авто. Отныне, например, становится обязательным для водителя со стажем менее двух лет обклеивать свою машину «восклицательными знаками», предупреждающими о начинающем водителе за ее рулем. А тем, у кого машина ездит на шипованной резине теперь предписано в обязательном порядке украшать окна своего транспортного средства треугольными наклейками с буквой «Ш». А на тихоходную спецтехнику типа тракторов, катков и тому подобное, конструктивно не способное двигаться со быстрее 30км/ч, требуется теперь лепить красный треугольник в желтой рамке — чтобы прочие участники движения знали: данную «самоходку» разрешено обгонять даже там, где это запрещено двойной сплошной линией.

За отсутствие такой наклейки сотрудники ГИБДД будут штрафовать на 500 рублей. Кроме того, с 4 апреля ПДД официально разрешили мотоциклистам ездить по трассам с максимальной скоростью не 90 км/ч, а 110 км/ч. А начинающим байкерам запретили возить пассажира. Кроме того, водителям со стажем менее двух лет теперь запрещена буксировка. Таким образом, получив «права» с категорией «Е», свежеиспеченный дальнобойщик не сможет работать по профессии не менее двух лет — поскольку он формально будет считаться «начинающим водителем».

Любопытно, что с частью нововведений согласны многие эксперты. В частности, ограничение «прав и свобод» начинающих мотоциклистов поддержал глава марки Harley-Davidson в России и СНГ Антон Прохоров:

— Мы всегда поддерживаем нововведения в ПДД, касающиеся безопасности. На дорогах остаются самыми незащищенными пешеходы и мотоциклисты, ведь у них нет ни ремней безопасности, ни подушек. Конечно, как райдер я понимаю, что чаще всего пассажир мотоциклиста, особенно в мотопутешествии, не просто случайный человек. Это друг, товарищ, а может, любимая. Это близкий человек, с которым мы хотим разделить всю радость поездки. Но перевозка пассажира на мотоцикле, несомненно, должна осуществляться осознано и водитель к этому времени должен обладать достаточным навыком, чтобы поездка стала максимально безопасной для обоих участников.

Между тем, как уже писал портал «АвтоВзгляд», особой необходимости «зажимать» начинающиих водителей смысла не было — они даже по статистике ГИБДД являются наименее аврийной частью водительского сословия.