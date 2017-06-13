Ученые выяснили, почему детям опасно ездить в автомобиле

newstop.kz
Британский профессор подсчитал, что для детского организма гораздо безопаснее находиться вне машины, нежели внутри нее из-за концентрации вредных веществ в воздухе салона
Алексей Батушенко

Дети подвергаются воздействию гораздо более опасных уровней загрязнения воздуха внутри автомобилей, нежели вне транспортных средств, предупреждает бывший главный научный советник британского правительства профессор сэр Дэвид Кинг на страницах Guardian. — Дети, сидящие на заднем сиденье машины вдыхают воздух с повышенным уровнем загрязнения воздуха. Вы можете ездить на самом «зеленом» и экологически чистом автомобиле, но ваши дети при этом, фактически, будут сидеть в коробке, собирающей токсичные газы со всех транспортных средств вокруг вас, — уверен ученый.

Профессор Стивен Холгейт, эксперт по астме Саутгемптонского университета и председатель рабочей группы британского Королевского колледжа врачей по загрязнению воздуха, уверен в достаточном количестве доказательств чтобы утверждать, что пешие и велосипедные прогулки приносят детям куда меньший вред, нежели их перевозка на машине по тем же улицам. «Концентрация вредных веществ в воздухе салона в девять-двенадцать раз выше, чем снаружи. Дети обычно находятся в задней части автомобиля. Часто кондиционер прямиком засасывает выхлоп грузовика перед ними прямиком в заднюю часть автомобиля», — считает он.

vladtime.ru

По его словам, дети более уязвимы, чем взрослые, потому что загрязнение воздуха может замедлить рост легких, а также увеличивает риск астмы и других респираторных заболеваний. Недавние исследования добавили беспокойства по поводу влиянии загрязнения воздуха на детей, помимо прямого вреда их легким. Исследование в Барселоне показало, что загрязнение воздуха снижает способность ребенка концентрироваться и замедляет реакцию. Небольшое исследование, проведенное в Калифорнии, сообщает Guardian, показало связь более высокого уровня загрязнения воздуха, связанного с дорожным движением и ростом повреждения ДНК у детей.

«Дети могут быть особенно уязвимы к последствиям повреждения теломерной ДНК из-за их физического развития, а также развития иммунной системы», — сообщалось тогда. В этой связи британская газета вспомнила, что уровень диоксида азота (NO2), вырабатываемого преимущественно дизельными двигателями, находится выше допустимого в 90% городских районов в Великобритании. Считается, что этот токсичный газ стал на Британских островах виновником 23 500 ранних смертей в год.

дизельное топливо
13 июня 2017
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