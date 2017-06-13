Ученые выяснили, почему детям опасно ездить в автомобиле

Дети подвергаются воздействию гораздо более опасных уровней загрязнения воздуха внутри автомобилей, нежели вне транспортных средств, предупреждает бывший главный научный советник британского правительства профессор сэр Дэвид Кинг на страницах Guardian. — Дети, сидящие на заднем сиденье машины вдыхают воздух с повышенным уровнем загрязнения воздуха. Вы можете ездить на самом «зеленом» и экологически чистом автомобиле, но ваши дети при этом, фактически, будут сидеть в коробке, собирающей токсичные газы со всех транспортных средств вокруг вас, — уверен ученый.

Профессор Стивен Холгейт, эксперт по астме Саутгемптонского университета и председатель рабочей группы британского Королевского колледжа врачей по загрязнению воздуха, уверен в достаточном количестве доказательств чтобы утверждать, что пешие и велосипедные прогулки приносят детям куда меньший вред, нежели их перевозка на машине по тем же улицам. «Концентрация вредных веществ в воздухе салона в девять-двенадцать раз выше, чем снаружи. Дети обычно находятся в задней части автомобиля. Часто кондиционер прямиком засасывает выхлоп грузовика перед ними прямиком в заднюю часть автомобиля», — считает он.