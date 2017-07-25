Полиция троллит мажора, устроившего огненное ДТП на Волоколамке

Ранним утром несущийся в направлении улицы Свободы по Волоколамке люксовый «Мерседес», хаотично перестраиваясь из ряда в ряд, выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с двумя автомобилями. Одну из легковушек после удара отбросило в двигавшийся в попутном направлении микроавтобус.
В результате аварии серьезно пострадали четыре человека, все они госпитализированы. Сам же виновник ДТП успел выбраться из машины, которая мгновенно загорелась. Еще бы — удар был такой силы, что у Mercedes S500 оторвало двигатель, который отлетел на несколько десятков метров. В свойственной для доморощенных Шумахеров вроде Мары Багдасарян и ее друзей на «Гелендвагене» манере, гонщик не стал дожидаться приезда медиков и сотрудников ГИБДД, а предпочел быстренько покинуть место аварии.