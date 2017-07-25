Полиция троллит мажора, устроившего огненное ДТП на Волоколамке

Фото: соцсети
Правоохранители установили личность владельца купе Mercedes S500 4MATIC, устроившего «огненное» ДТП на Волоколамском шоссе в столице. Правда, кто именно сидел за рулем дорогостоящей элитной иномарки, полицейские пока не выяснили.
Мирон Горин

Ранним утром несущийся в направлении улицы Свободы по Волоколамке люксовый «Мерседес», хаотично перестраиваясь из ряда в ряд, выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с двумя автомобилями. Одну из легковушек после удара отбросило в двигавшийся в попутном направлении микроавтобус.

В результате аварии серьезно пострадали четыре человека, все они госпитализированы. Сам же виновник ДТП успел выбраться из машины, которая мгновенно загорелась. Еще бы — удар был такой силы, что у Mercedes S500 оторвало двигатель, который отлетел на несколько десятков метров. В свойственной для доморощенных Шумахеров вроде Мары Багдасарян и ее друзей на «Гелендвагене» манере, гонщик не стал дожидаться приезда медиков и сотрудников ГИБДД, а предпочел быстренько покинуть место аварии.

Фото: РенТВ

Впрочем, как уже было сказано, полицейские установили владельца пресловутой иномарки, и в настоящий момент выясняют, кто находился за ее рулем. По предварительным данным «Мерседесом» управлял сын известного столичного бизнесмена, 33-летний Андрей Смирнов, проживающий вместе с отцом в элитном коттеджном поселке на Рублевском шоссе.

Судя по акаунтам молодого человека в социальных сетях, Андрей испытывает любовь к премиальным автомобилям, и не прочь поделиться своей любовью с миром, регулярно выкладывая свои фотографии из салона «заряженных» Mercedes-Benz и Porsche. Правда, разбитое на Волоколамке купе S500 4MATIC в виртуальную ленту типичного мажора попасть так и не успело. По некоторым сведениям, отец подарил эту машину своему отпрыску меньше месяца назад.

В попытках отыскать виновника ДТП, блюстители порядка даже оставили Смирнову электронные сообщения в его интернет-профилях. Любопытно, чем же закончится очередная проверка по факту грубого нарушения ПДД — будет ли найден и привлечен к ответственности едва не убивший людей мажор, или все же золотого мальчика отмажут, отправив его куда-нибудь на Канары?

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25 июля 2017
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