Полиция троллит мажора, устроившего огненное ДТП на Волоколамке

Впрочем, как уже было сказано, полицейские установили владельца пресловутой иномарки, и в настоящий момент выясняют, кто находился за ее рулем. По предварительным данным «Мерседесом» управлял сын известного столичного бизнесмена, 33-летний Андрей Смирнов, проживающий вместе с отцом в элитном коттеджном поселке на Рублевском шоссе.

Судя по акаунтам молодого человека в социальных сетях, Андрей испытывает любовь к премиальным автомобилям, и не прочь поделиться своей любовью с миром, регулярно выкладывая свои фотографии из салона «заряженных» Mercedes-Benz и Porsche. Правда, разбитое на Волоколамке купе S500 4MATIC в виртуальную ленту типичного мажора попасть так и не успело. По некоторым сведениям, отец подарил эту машину своему отпрыску меньше месяца назад.

В попытках отыскать виновника ДТП, блюстители порядка даже оставили Смирнову электронные сообщения в его интернет-профилях. Любопытно, чем же закончится очередная проверка по факту грубого нарушения ПДД — будет ли найден и привлечен к ответственности едва не убивший людей мажор, или все же золотого мальчика отмажут, отправив его куда-нибудь на Канары?