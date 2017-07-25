Как вести себя, когда инспектор ГИБДД составляет протокол

Не важно, по какому поводу сотрудник ДПС решил составить в отношении вас протокол о нарушении правил. Главное — ни в коем случае нельзя отказываться «подписать протокол». Внимательное изучение и, если необходимо, исправление того, что понаписал в нем инспектор может радикально облегчить правовые последствия для водителя. Ведь этот документ — всего лишь бумага, фиксирующая обстоятельства произошедшего, а решение о наказании будет принимать потом суд. Или так называемая «группа разбора» в подразделении ГИБДД, если речь не идет о статье КоАП, связанной с лишением «прав». В разделе «Объяснения» нужно кратко, но предельно четко изложить свою версию произошедшего, и если вы не согласны с тем, что нарушили ПДД, однозначно об этом написать.

Кроме того, в своих пояснениях обязательно нужно зафиксировать все нарушения, которые, по вашему мнению, допустил сотрудник ГИБДД при составлении протокола. Например: не разъяснил прав водителя или сути нарушения, не представил видеодоказательства, не составил схему произошедшего, не выдал водителю ее копию и т. п. Если при составлении протокола отсутствуют понятые и свидетели происшедшего, указываем это обстоятельство в разделе протокола, предназначенном для фиксации их данных. Если имеются свидетели, готовые подтвердить вашу правоту — смело вписываем их. При этом на все оставшееся незаполненным место рисуем большую жирную букву «Z» — чтобы нельзя было потом задним числом вписать туда «левых» людей.