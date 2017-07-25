Как вести себя, когда инспектор ГИБДД составляет протокол

klubok-shastia.ru
Несколько простых правил, которых следует придерживаться в процессе составления инспектором ДПС протокола об административном правонарушении водителя.
Максим Строкер

Не важно, по какому поводу сотрудник ДПС решил составить в отношении вас протокол о нарушении правил. Главное — ни в коем случае нельзя отказываться «подписать протокол». Внимательное изучение и, если необходимо, исправление того, что понаписал в нем инспектор может радикально облегчить правовые последствия для водителя. Ведь этот документ — всего лишь бумага, фиксирующая обстоятельства произошедшего, а решение о наказании будет принимать потом суд. Или так называемая «группа разбора» в подразделении ГИБДД, если речь не идет о статье КоАП, связанной с лишением «прав». В разделе «Объяснения» нужно кратко, но предельно четко изложить свою версию произошедшего, и если вы не согласны с тем, что нарушили ПДД, однозначно об этом написать.

Кроме того, в своих пояснениях обязательно нужно зафиксировать все нарушения, которые, по вашему мнению, допустил сотрудник ГИБДД при составлении протокола. Например: не разъяснил прав водителя или сути нарушения, не представил видеодоказательства, не составил схему произошедшего, не выдал водителю ее копию и т. п. Если при составлении протокола отсутствуют понятые и свидетели происшедшего, указываем это обстоятельство в разделе протокола, предназначенном для фиксации их данных. Если имеются свидетели, готовые подтвердить вашу правоту — смело вписываем их. При этом на все оставшееся незаполненным место рисуем большую жирную букву «Z» — чтобы нельзя было потом задним числом вписать туда «левых» людей.

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При наличии записи с видерегистратора, подтверждающей правоту водителя, имеет смысл вписать в протокол строку о ее существовании в природе. Инспектор может потребовать приобщить запись к протоколу. Тут можно поступить по-разному, в зависимости от конкретной ситуации. Если, например, нет причин подозревать сотрудника ДПС в симпатиях к виновнику, запись можно отдать и ему. А если вас явно пытаются «сделать виноватым», стоит подстраховаться от «случайной» пропажи флешки с записью в недрах подразделения ГИБДД. В идеале нужно немедленно сделать копию видеоролика, перекачав его, например в память смартфона или «планшетника». Либо можно попробовать «перепутать» флешки, вручив сотруднику не тот накопитель.

Следует помнить, что никогда и ничего нельзя писать под диктовку инспектора. Они же тоже люди, и им, например, может быть просто лень везти водителя на алкогольное освидетельствование километров за 50 в райцентр. По этой причине «участливый» дпсник может посоветовать гражданину подписать отказ от освидетельствования — чтобы «по быстрому разъехаться». А через месяц-полтора «доброта» полицейского оборачивается для автолюбителя лишением «прав». В конце, вписав в протокол все, что считаете нужным и исправив в нем все неправильное, следует отделить от него и забрать свою копию. Вы возвращаете инспектору только его часть. Так нужно на случай его недовольства вашей «самодеятельностью» в протоколе, чтобы у него не возникло идеи составить в вашем отношении другой протокол, который вы, якобы, «отказались подписать».

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25 июля 2017
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