Топ-5 самых продаваемых в России немецких авто

Volkswagen Tiguan

На втором месте оказался автомобиль того же бренда, только немного другого класса. Кроссоверы все больше и больше входят в фавор у покупателей всего мира, и Россия тут — не исключение. Наши соотечественники в первом полугодии купили 12 048 «Тигуанов» — это больше, чем «Октавий», «Калин» и «Альмер». Модель расположилась на 19-й позиции в общем списке и на 7-м среди SUV вполне заслуженно, так как отличается симпатичным дизайном, удобным салоном и неплохими внедорожными качествами.