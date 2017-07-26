Топ-5 самых продаваемых в России немецких авто

Фото: www.whatcar.com
Удивительное дело, но в число самых популярных немецких по происхождению машин попали «бюджетники» и премиум, седаны и кроссоверы — словом, спектр интересов наших соотечественников оказался весьма широк.
Вадим Устинов

Итоги полугодия, подведенные Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) дают превосходную возможность определить, какие модели из Германии, официально продающиеся на российском рынке, пользуются наибольшим спросом. Интересно не столько то, что в числе лидеров оказались совсем не дешевые автомобили, сколько отсутствие в списке некоторых относительно недорогих и несомненно качественных машин — вроде Volkswagen Jetta.

Фото: Volkswagen

Volkswagen Polo седан

А вот что совсем не удивительно, так это первое место «бюджетника» Polo. Естественно, можно поспорить, насколько эта модель в принципе имеет отношение к известной марке и в целом к германскому автопрому, ибо делался он для России. Однако против того факта, что на его радиаторной решетке красуется логотип «Народного автомобиля», не попрешь. За январь-июнь машина разошлась тиражом в 21 718 экземпляров, что позволило ей занять шестую строку в перечне самых популярных российских легковушек.

Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan

На втором месте оказался автомобиль того же бренда, только немного другого класса. Кроссоверы все больше и больше входят в фавор у покупателей всего мира, и Россия тут — не исключение. Наши соотечественники в первом полугодии купили 12 048 «Тигуанов» — это больше, чем «Октавий», «Калин» и «Альмер». Модель расположилась на 19-й позиции в общем списке и на 7-м среди SUV вполне заслуженно, так как отличается симпатичным дизайном, удобным салоном и неплохими внедорожными качествами.

Фото: BMW

BMW X5

Не самый дешевый представитель немецкого автопрома, прямо скажем. Даже с учетом локализации сборки в Калининграде машину дешевле, чем за 3 900 000 рублей не укупишь. Топовая спортивная версия X5 M вообще тянет на 7 040 000 «деревянных». И тем не менее, объем продаж модели составил за шесть месяцев 2862 экземпляра. Надо заметить, что на сегодняшний день он — по мнению многих экспертов — действительно является самым удачным и самым лучшим из кроссоверов, независимо от страны их рождения.

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz E-класса

Модель продается аж в четырех кузовах, включая универсал, купе и новый All-Terrain. Но мы, естественно, имеем в виду самый простой — седан. Хотя «простым» его называть не совсем корректно — тоже отнюдь не дешевый вариант. Ценник стартует от 3 020 000 рублей, и упирается в 7 520 000 «целковых». За первое полугодие в России реализовано 2505 автомобилей с этим кузовом. Совокупный тираж остальных версий чуть-чуть не дотянул до 500 экземпляров.

Фото: BMW

BMW 5-й серии

Замыкает пятерку еще один баварский автомобиль — на этот раз седан бизнес-класса, прямой конкурент штутгартской «ешки». Его базовая версия стоит, между прочим, немного дешевле, чем у соперника — 2 750 000 рублей. Да и самая дорогая M5 тоже куда доступнее — «всего» 5 490 000 «деревянных». И все же, несмотря на такие явные преимущества, по объему продаж «баварец» немного не дотягивает до своего извечного врага — в России с января по июнь было продано 2479 «пятерок».

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27 июля 2017
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