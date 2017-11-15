Какой положен штраф за знак «Ш» при отсутствии шипов на колесах

За отсутствие знака «Ш» на машине с шипованными колесами с недавних пор положен штраф. С этим, похоже, в последнее время более-менее разобрались большинство российских автовладельцев. Об этом свидетельствует, например, залповое появление многочисленных свеженьких треугольников «Ш», явно недавно прилепленных на задние стекла соседей по потоку. А что будет в обратной ситуации — когда водитель осенью «переобул» машину не в старую «шиповку», а в новенькую нешипованную резину, а наклейка «Ш» на ее заднем стекле при этом осталась висеть. То есть получается несоответствие фактической степени опасности и предупреждения о ней.

Напомним, что кто-то однажды решил, что шипы на зимней резине уменьшают тормозной путь и о их наличии нужно обязательно предупреждать водителей двигающихся следом машин — чтобы учитывали это при торможении и держали большую дистанцию. На самом деле это только отчасти верно и лишь в условиях, когда машины идут по голому льду или снежному накату. И при этом они «обуты» в совершенно одинаковую резину, различающуюся лишь наличием/отсутствием шипов. А на влажном асфальте, например, по которому 99% времени машины катаются зимой в городе, шипы наоборот заметно увеличивают тормозной путь. Но тем, кто вводил обязательную маркировку знаками «Ш» всех машин, катающихся «на шипах» это явно невдомек…