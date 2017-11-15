Какой положен штраф за знак «Ш» при отсутствии шипов на колесах

zydira.ru
Украсить заднее стекло машины можно практически любой наклейкой, до которой только додумается ее хозяин. Однако появление некоторых из них на корме вашего транспортного средства может пойти вразрез с требованиями закона.
Максим Строкер

За отсутствие знака «Ш» на машине с шипованными колесами с недавних пор положен штраф. С этим, похоже, в последнее время более-менее разобрались большинство российских автовладельцев. Об этом свидетельствует, например, залповое появление многочисленных свеженьких треугольников «Ш», явно недавно прилепленных на задние стекла соседей по потоку. А что будет в обратной ситуации — когда водитель осенью «переобул» машину не в старую «шиповку», а в новенькую нешипованную резину, а наклейка «Ш» на ее заднем стекле при этом осталась висеть. То есть получается несоответствие фактической степени опасности и предупреждения о ней.

Напомним, что кто-то однажды решил, что шипы на зимней резине уменьшают тормозной путь и о их наличии нужно обязательно предупреждать водителей двигающихся следом машин — чтобы учитывали это при торможении и держали большую дистанцию. На самом деле это только отчасти верно и лишь в условиях, когда машины идут по голому льду или снежному накату. И при этом они «обуты» в совершенно одинаковую резину, различающуюся лишь наличием/отсутствием шипов. А на влажном асфальте, например, по которому 99% времени машины катаются зимой в городе, шипы наоборот заметно увеличивают тормозной путь. Но тем, кто вводил обязательную маркировку знаками «Ш» всех машин, катающихся «на шипах» это явно невдомек…

Возвращаясь же к ситуации с этой наклейкой при отсутствии шипов в колесах машины, скажем, что наказаний в российском законодательстве за это не предусмотрено. Ведь с точки зрения правил знак «Ш» на заднем стекле авто — признак того, что водитель перестраховался в параноидальной погоне за безопасностью и предлагает следующему сзади авто держать увеличенную дистанцию.

Примерно также обстоят дела и если вы, обладая 10-летним реальным стажем вождения прилепите на заднее стекло своей машины знак «начинающий водитель — черный восклицательный знак на фоне желтого квадрата. Его положено иметь на машине гражданину, получившему 'права» менее двух лет назад. По идее он нужен, чтобы окружающие опасались, что неопытный драйвер может выкинуть какой-нибудь фортель на дороге и с повышенным вниманием следили за его машиной. Если же опытному водителю взбредет в голову прикинуться начинающим, то… Хозяин — барин, как говорится: российские законы не запрещают гражданину быть придурком.

А вот за наклейку знака «инвалид» на машину не принадлежащую инвалиду и не перевозящую инвалида, в КоАП РФ предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. Поскольку машина с таким знаком на стекле имеет ряд привилегий при парковке, например.

штрафы, группа разбора, ПДД, летние шины, шины, зимние шины
15 ноября 2017
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