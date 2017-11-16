МВД сделает неприкасаемыми на дороге еще 30 000 госслужащих

Получается, что должность судьи можно смело приравнивать к идеалу детской мечты: «чтобы можно было все, а за это ничего бы не было»! Символично, что МВД решило угодить «судейскому корпусу» (а в России сейчас почти 30 000 судей) именно сейчас, 15 ноября. Буквально пару-тройку дней назад именно представители этой славной «гильдии» отметились в вопиющих безобразиях на дорогах нашей страны. 12 ноября судья городского суда Азова Александр Гудкин на своей BMW X3 чуть не убил на «встречке» женщину на кроссовере, а потом отказался от прохождения медосвидетельствования.

А уже следующей ночью, 13 ноября, в Краснодаре Land Rover, на котором обычно ездит судья Прикубанского районного суда Георгий Ермолов, на перекрестке выехал на красный сигнал светофора и отправил на тот свет парня и девушку в ВАЗ-2114. Сообщается, что водитель внедорожника нетвердой походкой скрылся с места ДТП, а через несколько часов он, якобы, «сдался полиции». Вот только свидетели произошедшего утверждают, что «сдался» совсем не тот человек, который устроил аварию, а какой-то посторонний.

И это, только две, причем самые свежие из скандальных похождений отечественных судей за рулем. Оставим за скобками риторический вопрос о том, как эти «столпы правосудия» могут решать судьбы других, когда сами откровенно плюют на закон и безопасность окружающих. Заметим лишь, что после правки регламента ГИБДД потенциальных героев такого рода мерзких историй станет примерно на 30 000 больше.