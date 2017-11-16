МВД сделает неприкасаемыми на дороге еще 30 000 госслужащих

МВД решило, что на дорогах маловато бенаказонности государевых слуг и спешит внести поправки в едва вступивший в силу новый регламент ГИБДД. У инспекторов ДПС не будет прав даже протокол составить на пьяного судью, например.
Максим Строкер

МВД решило наделить судей фактически полной безнаказанностью на дорогах. Сейчас, когда инспектор ДПС уличил судью в совершении того или иного правонарушения, он оформляет соответствующий протокол, может отстранить судью-беспредельщика от управления машиной, освидетельствовать служителя правосудия на состояние опьянение или применить «иные меры обеспечения». А когда в силу вступит «Перечень поправок» в регламент ГИБДД ничего этого сотруднику делать будет уже нельзя. И протокол составить в отношении «спецсубъекта» будет невозможно. Даже если он устроил кровавую бойню на «встречке» или выпал из-за руля в состоянии полной алкогольной невменяемости.

В последнем случае дпснику лишь будет позволено «принять меры к прекращению дальнейшего движения транспортного средства до устранения условий, препятствующих дальнейшему движению транспортного средства». Интересно какие именно меры посмеет принять рядовой патрульный к целому «господину судье»? Руки ему крутить будет? Или ключи от машины — то есть частную собственность — отберет? Подобные «меры» может принять лишь сотрудник, которому совсем уж осточертело трудиться в полиции и захотелось под суд(!) за превышение полномочий. Поэтому, как и предписывают «поправки», оказавшись лицом к лицу с судьей-нарушителем, гаишники будут сообщать о произошедшем дежурному по подразделению, чтобы тот «немедленно проинформировал» прокуратуру о произошедшем.

Получается, что должность судьи можно смело приравнивать к идеалу детской мечты: «чтобы можно было все, а за это ничего бы не было»! Символично, что МВД решило угодить «судейскому корпусу» (а в России сейчас почти 30 000 судей) именно сейчас, 15 ноября. Буквально пару-тройку дней назад именно представители этой славной «гильдии» отметились в вопиющих безобразиях на дорогах нашей страны. 12 ноября судья городского суда Азова Александр Гудкин на своей BMW X3 чуть не убил на «встречке» женщину на кроссовере, а потом отказался от прохождения медосвидетельствования.

А уже следующей ночью, 13 ноября, в Краснодаре Land Rover, на котором обычно ездит судья Прикубанского районного суда Георгий Ермолов, на перекрестке выехал на красный сигнал светофора и отправил на тот свет парня и девушку в ВАЗ-2114. Сообщается, что водитель внедорожника нетвердой походкой скрылся с места ДТП, а через несколько часов он, якобы, «сдался полиции». Вот только свидетели произошедшего утверждают, что «сдался» совсем не тот человек, который устроил аварию, а какой-то посторонний.

И это, только две, причем самые свежие из скандальных похождений отечественных судей за рулем. Оставим за скобками риторический вопрос о том, как эти «столпы правосудия» могут решать судьбы других, когда сами откровенно плюют на закон и безопасность окружающих. Заметим лишь, что после правки регламента ГИБДД потенциальных героев такого рода мерзких историй станет примерно на 30 000 больше.

штрафы, суд, медосвидетельствование, ГИБДД
16 ноября 2017
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