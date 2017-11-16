МВД сделает неприкасаемыми на дороге еще 30 000 госслужащих

МВД решило наделить судей фактически полной безнаказанностью на дорогах. Сейчас, когда инспектор ДПС уличил судью в совершении того или иного правонарушения, он оформляет соответствующий протокол, может отстранить судью-беспредельщика от управления машиной, освидетельствовать служителя правосудия на состояние опьянение или применить «иные меры обеспечения». А когда в силу вступит «Перечень поправок» в регламент ГИБДД ничего этого сотруднику делать будет уже нельзя. И протокол составить в отношении «спецсубъекта» будет невозможно. Даже если он устроил кровавую бойню на «встречке» или выпал из-за руля в состоянии полной алкогольной невменяемости.
В последнем случае дпснику лишь будет позволено «принять меры к прекращению дальнейшего движения транспортного средства до устранения условий, препятствующих дальнейшему движению транспортного средства». Интересно какие именно меры посмеет принять рядовой патрульный к целому «господину судье»? Руки ему крутить будет? Или ключи от машины — то есть частную собственность — отберет? Подобные «меры» может принять лишь сотрудник, которому совсем уж осточертело трудиться в полиции и захотелось под суд(!) за превышение полномочий. Поэтому, как и предписывают «поправки», оказавшись лицом к лицу с судьей-нарушителем, гаишники будут сообщать о произошедшем дежурному по подразделению, чтобы тот «немедленно проинформировал» прокуратуру о произошедшем.