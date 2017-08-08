Обязан ли водитель передавать документы в руки инспектору ДПС

Многие водители очень не любят, когда сотрудники дорожно-патрульной службы прикасаются к их «правам» и документам на машину. Видимо, имеют причины опасаться, что больше их после этого не увидят. Существует ли возможность не отдавать дпснку свои «права» если он хочет с ними ознакомиться?
Максим Строкер

Зачем, отдавать «права» дпснику: «он может их спрятать, сказать, что их у него нет и вымогать у меня потом взятку». Примерно так отвечают водители из «секты непередающих документы» на вопрос о практическом смысле их упорства. В доказательство своей теории эти граждане обычно делятся опытом общения на дороге с нечистоплотными сотрудниками ДПС, протекавшим по подобному сценарию. Но чаще в подобных рассказах в качестве жертв подобного полицейского развода фигурируют знакомые и знакомые знакомых.

Однако это не смущает изрядное число водителей, «во избежание провокаций» возить «права» и СТС машины в прозрачных пластиковых чехлах, прикованных цепью к водительскому креслу. Мол, в случае проверки на дороге, полицейский будет иметь возможность ознакомится с ними сквозь прозрачный пластик, но не сможет утащить их в свою машину. А некоторые автолюбители отказываются предъявить сотруднику, остановившему их машину на том основании, что он не назвал убедительную (по мнению водителя) причину остановки транспортного средства. На самом деле, с точки зрения закона, не существует причин не отдавать в руки сотрудника полиции ваше ВУ, регистрационные документы на авто и полис ОСАГО.

Подпункте 2.1.1 ПДД прямо требует от водителя «иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им, для проверки: водительское удостоверение, регистрационные документы на транспортное средство, страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства». Без всяких условий и оговорок — обязан передавать и точка. При это не важно, законна ли была остановка, представился ли сотрудник полиции, назвал ли он причину своего интереса к вашему ТС или нет. Водитель обязан предоставить патрульному требуемые документы в полное полицейское распоряжение.

Как бы ни было при этом страшно стать жертвой «развода на деньги». И применение при этом стеклопластикового «блокпакета» с документами, прикованного цепью к машине означает, что водитель препятствует полицейской проверке. Не передает свои документы то есть. А это на юридическом языке называется «неповиновение законному требованию сотрудника полиции». За такое поведения КоАП, как известно предполагает либо штраф 500—1000 рублей, либо арест на срок до 15 суток — по части 1 статьи 19.3. Стоит ли упорство в своем незнании законов отсидки «на сутках» — каждый должен решать для себя сам.

лишение прав, водительское удостоверение, международные права, ПДД, полис страхования, регистрация, ГИБДД
8 августа 2017
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