Обязан ли водитель передавать документы в руки инспектору ДПС

Зачем, отдавать «права» дпснику: «он может их спрятать, сказать, что их у него нет и вымогать у меня потом взятку». Примерно так отвечают водители из «секты непередающих документы» на вопрос о практическом смысле их упорства. В доказательство своей теории эти граждане обычно делятся опытом общения на дороге с нечистоплотными сотрудниками ДПС, протекавшим по подобному сценарию. Но чаще в подобных рассказах в качестве жертв подобного полицейского развода фигурируют знакомые и знакомые знакомых.

Однако это не смущает изрядное число водителей, «во избежание провокаций» возить «права» и СТС машины в прозрачных пластиковых чехлах, прикованных цепью к водительскому креслу. Мол, в случае проверки на дороге, полицейский будет иметь возможность ознакомится с ними сквозь прозрачный пластик, но не сможет утащить их в свою машину. А некоторые автолюбители отказываются предъявить сотруднику, остановившему их машину на том основании, что он не назвал убедительную (по мнению водителя) причину остановки транспортного средства. На самом деле, с точки зрения закона, не существует причин не отдавать в руки сотрудника полиции ваше ВУ, регистрационные документы на авто и полис ОСАГО.