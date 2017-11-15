Зачем начальники московской ГИБДД получают поддельные «права»

Здесь, при всем профессионализме сотрудников, проверить подлинность-соответствие присланных материалов, включая фотоснимки, возможности уже нет, ведь представители службы физически не могут сравнить полученные копии с оригиналами, сверить изображение личности заявителя с натурой. Короче говоря, тупо штампуют «права».

И человек, получивший такую «ксиву» может вытворять с ней на дороге все, что угодно: грубо говоря, ездить пьяным на запрещенных скоростях под красный сигнал светофора. И даже если во время таких покатушек его задержат, крайних будет не найти. И вот, почему.

И ХАТА НЕ МОЯ

Сам нарушитель растает после оформления протоколов-постановлений как тать в ночи (паспорт он предъявлять не обязан), а тот, чье имя внесено в «права» в любом суде с легкостью докажет, что к этой «грубой фальшивке» он не имеет никакого отношения: «Вы же видете, ваша честь, что тут даже фотокарточка не моя, ищите злодеев, опорочивших доброе имя».

Впрочем, как утверждают наши эксперты, запасные «права», скорее всего, понадобились близнецам наших героев (а не исключено, что удостоверение на фамилию Мисенко, но со своей фотографией имеет и Билялов) для других шалостей (все же они не совсем тронулись умом, чтобы со злым умыслом использовать их в повседневной жизни). Например, для зарубежных вояжей.

Дело в том, что о любых дорожных прегрешениях россиян за границей тамошняя полиция в обязательном порядке информирует нашу. Более того, если гражданина РФ лишат права управлять транспортными средствами в Белоруссии, например, то он автоматически лишится его и в России. С более дальним зарубежьем ситуация несколько иная, но в любом случае отечественный полицейский огребет дома по полной программе, когда в ведомстве узнают о его «импортных» дорожных выкрутасах (а уж если там задержат его в/у и перешлют сюда — тем более). Вот тут и может выручить фальшивка. При «разборе полетов», как уже говорилось выше, злодеи выйдут из воды сухими..