Зачем начальники московской ГИБДД получают поддельные «права»

Такой вывод мы сделали, получив от своих источников сканы документов, хранящихся в недрах «Федеральной информационной системы ГИБДД (ФИС ГИБДД-М)». Из них следует, что человек, невероятно похожий на начальника одного из отделов ЦРЭРТН УаМТК ГИБДД ГУВД Москвы подполковник Анатолий Мисенко в мае этого года получил водительское удостоверение на чужие фамилию, имя и отчество. Пикантности ситуации придает тот факт, что новое ФИО офицера один в один совпадает с ФИО его непосредственного начальника — руководителя всего этого подразделения полковника Билялова Рамиля Фаритовича. И более того: судя по технологии получения «левого» водительского удостоверения, г-н Билялов (или лицо, за себя его выдающее), принимал в афере самое непосредственное участие. Впрочем, судите сами.
КАК ОБМАНУТЬ МФЦ
Алгоритм тут простой. Гражданин Б. обращается в один из многофункциональных центров предоставления государственных услуг (МФЦ) с просьбой заменить утерянное в/у. Сотрудница центра принимает необходимые документы и замечает, что не хватает фотографий. Положение спасает имеющиеся в каждом МФЦ кабинки для моментальных фото. Только в кабинку эту входит уже гражданин М. Его же снимки и присовокупляет к ранее поданным бумагам товарищ Б. — вероятность того, что не обученная и ни за что не отвечающая служащая станет сличать их с оригиналом практически нулевая (а если она работает в сговоре со злоумышленниками, то и подавно). А затем сформированный таким образом пакет документов отправляется в подразделение ГИБДД, непосредственно занимающееся производством водительских «корочек» (в нашем случае, как удалось выяснить порталу «АвтоВзгляд», речь идет о подразделении ГАИ на ул. Твардовского, 8, корпус 5).