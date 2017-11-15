Зачем начальники московской ГИБДД получают поддельные «права»

Фото avtovzglyad.ru
Не надо, наверное, объяснять, что будет с простым гражданином, если при проверке документов на дороге выяснится, что они «левые». Впрочем, для тех кто не знает, скажем: это приведет к обвинению по статье УК РФ: «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» — до двух лет лишения свободы. Но если будет доказано, что фальшивые, скажем, «права» использовались с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, можно сесть уже на четыре года. А вот офицерам полиции, как выяснил портал «АвтоВзгляд» в ходе своего журналистского расследования, подобные «вольности» легко сходят с рук.
Александр Ростарчук

Такой вывод мы сделали, получив от своих источников сканы документов, хранящихся в недрах «Федеральной информационной системы ГИБДД (ФИС ГИБДД-М)». Из них следует, что человек, невероятно похожий на начальника одного из отделов ЦРЭРТН УаМТК ГИБДД ГУВД Москвы подполковник Анатолий Мисенко в мае этого года получил водительское удостоверение на чужие фамилию, имя и отчество. Пикантности ситуации придает тот факт, что новое ФИО офицера один в один совпадает с ФИО его непосредственного начальника — руководителя всего этого подразделения полковника Билялова Рамиля Фаритовича. И более того: судя по технологии получения «левого» водительского удостоверения, г-н Билялов (или лицо, за себя его выдающее), принимал в афере самое непосредственное участие. Впрочем, судите сами.

КАК ОБМАНУТЬ МФЦ

Алгоритм тут простой. Гражданин Б. обращается в один из многофункциональных центров предоставления государственных услуг (МФЦ) с просьбой заменить утерянное в/у. Сотрудница центра принимает необходимые документы и замечает, что не хватает фотографий. Положение спасает имеющиеся в каждом МФЦ кабинки для моментальных фото. Только в кабинку эту входит уже гражданин М. Его же снимки и присовокупляет к ранее поданным бумагам товарищ Б. — вероятность того, что не обученная и ни за что не отвечающая служащая станет сличать их с оригиналом практически нулевая (а если она работает в сговоре со злоумышленниками, то и подавно). А затем сформированный таким образом пакет документов отправляется в подразделение ГИБДД, непосредственно занимающееся производством водительских «корочек» (в нашем случае, как удалось выяснить порталу «АвтоВзгляд», речь идет о подразделении ГАИ на ул. Твардовского, 8, корпус 5).

  • Водительские карточки с фотографиями двух разных людей с полностью совпадающими персональными данными, хранящиеся в ФИС ГИБДД-М.

Здесь, при всем профессионализме сотрудников, проверить подлинность-соответствие присланных материалов, включая фотоснимки, возможности уже нет, ведь представители службы физически не могут сравнить полученные копии с оригиналами, сверить изображение личности заявителя с натурой. Короче говоря, тупо штампуют «права».

И человек, получивший такую «ксиву» может вытворять с ней на дороге все, что угодно: грубо говоря, ездить пьяным на запрещенных скоростях под красный сигнал светофора. И даже если во время таких покатушек его задержат, крайних будет не найти. И вот, почему.

И ХАТА НЕ МОЯ

Сам нарушитель растает после оформления протоколов-постановлений как тать в ночи (паспорт он предъявлять не обязан), а тот, чье имя внесено в «права» в любом суде с легкостью докажет, что к этой «грубой фальшивке» он не имеет никакого отношения: «Вы же видете, ваша честь, что тут даже фотокарточка не моя, ищите злодеев, опорочивших доброе имя».

Впрочем, как утверждают наши эксперты, запасные «права», скорее всего, понадобились близнецам наших героев (а не исключено, что удостоверение на фамилию Мисенко, но со своей фотографией имеет и Билялов) для других шалостей (все же они не совсем тронулись умом, чтобы со злым умыслом использовать их в повседневной жизни). Например, для зарубежных вояжей.

Дело в том, что о любых дорожных прегрешениях россиян за границей тамошняя полиция в обязательном порядке информирует нашу. Более того, если гражданина РФ лишат права управлять транспортными средствами в Белоруссии, например, то он автоматически лишится его и в России. С более дальним зарубежьем ситуация несколько иная, но в любом случае отечественный полицейский огребет дома по полной программе, когда в ведомстве узнают о его «импортных» дорожных выкрутасах (а уж если там задержат его в/у и перешлют сюда — тем более). Вот тут и может выручить фальшивка. При «разборе полетов», как уже говорилось выше, злодеи выйдут из воды сухими..

  • Полковник Рамиль Билялов, как две капли воды похожий на человека, изображенного на первой водительской карточке.
  • Подполковник Анатолий Мисенко, похожий на человека со второй водительской карточки.

ЛАЗЕЙКА ДЛЯ ТЕРРОРИСТОВ

И если предположить, что схема, придуманная М. и Б. успешно работает, то по ней, с изменением только действующих лиц, можно напечатать тысячи вполне себе настоящих «прав» для террористов и уголовников всех мастей. Да и многие простые граждане будут не прочь их получить, чтобы чувствовать себя на дороге вполне безнаказанно.

А почему бы ей и не работать, если сами власти, по сути, ее и создали. Вот взять ту же ФИС ГИБДД-М. Да грош ей цена, если она не способна по биометрическим данным придти к заключению, что лицо на «правах» не соответствует остальным внесенным в них данным. Особенно если учесть, что сегодня более менее продвинутый пользователь интернета с помощью специальных программ может по фотографии за минуту узнать всю подноготную изображенного на ней лица.

А тут целая федеральная база, в которой хранятся сведения о регистрационных действиях с любым, стоящем на учете транспортным средством и обо всех официальных манипуляциях с водительскими удостоверениями; учитываются все ДТП и административные правонарушения в области безопасности дорожного движения; ведется учет угнанных т/с и утраченных, похищенных и выбракованных документов и бланков специальной продукции ГИБДД. Так же здесь ведется обработка сведений о нарушениях ПДД, зафиксированных камерами (значит с фотографиями работать система умеет) и имеется функция «Поиск», которая ищет полезную придорожной полиции информации по заданным критериям. Но то ли критерии заданы криво, то ли их и задавать никто не стремится, судя по нашей истории. Но факт остается фактом: она никак не среагировала на то, что у двух разных людей полностью совпадают все персональные данные — ФИО, дата рождения, место регистрации, паспортные данные (на представленных фото редакция скрыла их специально, поскольку по нашим законам эта конфиденциальная информация). К ФИЦ, надо сказать, вообще много претензий: она и зависает сутками, делая невозможной выдачу «прав» и регистрацию машин одновременно по всей стране; и с различными хакерскими атаками регулярно не справляется

КРИВАЯ НЕ ВЫВЕЗЛА

Другой дырой для незаконного получения «прав» являются, повторимся, МФЦ, выдающие их, если уж по гамбургскому счету, в нарушении всех норм и правил. Дело в том, что согласно Закону РФ «О полиции», выдача водительских удостоверений является исключительной прерогативой силовиков. Однако наше правительство, чтобы облегчить жизнь граждан, постановлением №1097 делегировало это право и МФЦ. Намерение благое, если бы не криво реализовавший его приказ МВД №707. Забыв, например, прописать, кто из служащих центров и на каком основании может этим заниматься (уборщица, секретарша или клерк, одновременно выписывающий «жировки») и какую ответственность нести. И если у паспортистки из ГАИ есть, кроме колоссального опыта, который так же нельзя сбрасывать со счетов, четкие инструкции как принимать заявления, проверять их и заявителей, пробивать последних по различным базам, то ее коллега из МФЦ всего этого лишена. Кстати, в ГИБДД, в отличие от гражданской структуры, заменить свою фотографию на чужую физически невозможно. А в итоге мы имеем то, что имеем — граждан с «липовыми», но самыми настоящими водительскими удостоверениями.

Самое смешное в этой ситуации, что подразделение, в котором трудятся однофамильцы господ Мисенко и Билялова, занимается контролем и надзором за всеми столичными регистрационно-зкзаменационными подразделениями ГИБДД и автошколами. И именно оно в минувшем году было связано со скандалом, когда одна из городских автошкол учила людей на «права», не имея на то никакого права. И «доучила» до того, что большинству ее выпускников было отказано в выдаче заветного удостоверения. Куда смотрели настоящие Мисенко и Белялов, которые по роду службы были обязаны прекратить эту самодеятельность — совершенно непонятно. Впрочем, это уже совершенно другая история.

Как, впрочем, и та, в которой вдруг окажется, что на самом деле никаких близнецов у высокопоставленных сотрудников автоинспекции нет.

водительское удостоверение, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения, ГИБДД, мошенничество
15 ноября 2017
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