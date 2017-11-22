ГИБДД перестанет штрафовать за кенгурятники и газобаллонное оборудование

Согласно новому регламенту, автовладельцу нужно будет обратиться в отделение ГАИ лишь один раз и предъявить всего два документа — сертификат на компонент и заявление-декларацию о его установке в автосервисе. После всех необходимых проверок водитель получит «свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности», на основе которого сотрудники внесут запись в ПТС и выдадут новое СТС. В случае, если инспектор технадзора обнаружит какие-либо несоответствия, автомобилиста направят в лабораторию для прохождения дополнительной экспертизы.

На дорогах контроль тюнингованных машин по-прежнему будут осуществлять сотрудники ДПС. Несогласованное внесение изменений в конструкцию автомобиля грозит владельцу штрафом в размере 500 рублей. А при повторном нарушении можно нарваться и на административный арест, и на прекращение регистрации транспортного средства. Впрочем, такие меры применяются и сегодня.