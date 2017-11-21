Почему опасно обгонять машину ДПС

Практически каждый водитель попадал в следующую ситуацию. В какой-то момент, двигаясь по улице или трассе он обнаруживает, что почти нагнал машину ДПС — в соответствующей раскраске, с блоком спецсигналов на крыше. Что делать в этом случае: ехать как ехал и обогнать служивых, или все-таки не стоит? Ответ на этот вопрос зависит одновременно от нескольких сопутствующих факторов. Разберем случай, когда полицейские едут с выключенной «люстрой» на скорости, примерно равной разрешенной в данном месте. В этом случае у вас есть все возможности для обгона.

Не стоит, разве что, этого делать по встречке с пересечением сплошной разделительной линии разметки — в этом случае патрульные наверняка захотят составить на вас «лишенческий» протокол. Но и без «встречки» обгон полицейских может оказаться не столь безобидным делом. Да, у нас превышение до 20 км/ч к разрешенной скорости на данном участке не наказуемо. Но кто гарантирует, что в полицейской машине, которую вы решили объехать, не установлена камера автоматической фиксации и что этот прибор не настроен на завышение реальной скорости «цели», то есть вас.

Получится, что вы опережали машину ДПС со скоростью 79 км/ч под знаком «60», считая себя в безопасности от штрафа, а хитрый полицейский прибор при этом покажет, что вы мчитесь на все 90 км/ч. Мелочь, всего 500 рублей штрафа, а служивым будет приятно поучаствовать в «профилактике нарушений ПДД» за счет наивного автолюбителя.