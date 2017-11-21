Почему опасно обгонять машину ДПС

Как поступить, если впереди неспешно едет машина ДПС? Решение под названием «обогнать и забыть» далеко не во всех случаях будет верным. Результат подобного маневра может оказаться совершенно непредсказуемым: от 500-рублевого штрафа до лишения «прав».
Максим Строкер

Практически каждый водитель попадал в следующую ситуацию. В какой-то момент, двигаясь по улице или трассе он обнаруживает, что почти нагнал машину ДПС — в соответствующей раскраске, с блоком спецсигналов на крыше. Что делать в этом случае: ехать как ехал и обогнать служивых, или все-таки не стоит? Ответ на этот вопрос зависит одновременно от нескольких сопутствующих факторов. Разберем случай, когда полицейские едут с выключенной «люстрой» на скорости, примерно равной разрешенной в данном месте. В этом случае у вас есть все возможности для обгона.

Не стоит, разве что, этого делать по встречке с пересечением сплошной разделительной линии разметки — в этом случае патрульные наверняка захотят составить на вас «лишенческий» протокол. Но и без «встречки» обгон полицейских может оказаться не столь безобидным делом. Да, у нас превышение до 20 км/ч к разрешенной скорости на данном участке не наказуемо. Но кто гарантирует, что в полицейской машине, которую вы решили объехать, не установлена камера автоматической фиксации и что этот прибор не настроен на завышение реальной скорости «цели», то есть вас.

Получится, что вы опережали машину ДПС со скоростью 79 км/ч под знаком «60», считая себя в безопасности от штрафа, а хитрый полицейский прибор при этом покажет, что вы мчитесь на все 90 км/ч. Мелочь, всего 500 рублей штрафа, а служивым будет приятно поучаствовать в «профилактике нарушений ПДД» за счет наивного автолюбителя.

Или увидят, к примеру, что на корме вашей машины нет знака «Ш» и решат проверить наличие ошиповки на покрышках. Для этого можно остановить и заняться проверкой ваших документов. Даже если не найдут за что оштрафовать, все равно неприятно — даже с точки зрения потерянного на общение с «бойцами» времени. Несколько иной расклад случается, когда у впереди идущей машины ДПС работает «мигалка».

Так часто бывает: звуковой сигнал «давит на уши» сидящим в машине и они отключают его, ограничиваясь лишь сверкающей «люстрой» даже когда мчатся по вызову. Или сопровождая колонну, например. В пункте 3.2 ПДД «Запрещается выполнять обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом». А за любой обгон «в нарушение ПДД» у нас полагается либо 5000 рублей штрафа, либо лишение «прав» на 1,5 лет.

И вот, вы, но о чем не подозревая, обгоняете такую «молчаливо спешащую» патрульную машину, а вас потом останавливают и сообщают, что звуковой сигнал у полицейской машины на самом деле якобы работал (хотя вы его не слышали, как ни старались) и теперь, гражданин водитель, получи-ка «лишенческий» протокол — или подумай как умаслить господина инспектора, чтобы он великодушно отпустил тебя…

штрафы, ПДД, КоАП, ГИБДД
21 ноября 2017
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