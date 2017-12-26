Очередные поправки в ПДД: велосипедисты получат абсолютное преимущество

В ПДД вводится новый термин и дорожный знак «велосипедная зона». На этой территории велосипедисты имеют абсолютное преимущество перед любыми участниками дорожного движения — автомобилистами, мотоциклистами и даже пешеходами. Машинам по таким территориям запретят ехать со скоростью больше 20 км/ч. В свою очередь, передвигающиеся на велосипедах граждане смогут занимать всю ширину проезжей части за исключением выделенок, а пешеходы — переходить дорогу, где только заблагорассудится.
Если пассажир авто вынужден выходить на велосипедную дорожку, то прежде чем открыть дверь, он должен убедиться, что не создает помех законным обитателям этой «спецтрассы». В противном случае он рискует налететь на штраф в размере 500 рублей.