Очередные поправки в ПДД: велосипедисты получат абсолютное преимущество

Фото: www.centretownbuzz.com
Подготовленные министерством транспорта РФ изменения в правила дорожного движения коснутся теперь и велосипедистов. Правда, чиновники обеспечивают им весьма комфортные условия для жизни в мегаполисах.
Эдуард Раскин

В ПДД вводится новый термин и дорожный знак «велосипедная зона». На этой территории велосипедисты имеют абсолютное преимущество перед любыми участниками дорожного движения — автомобилистами, мотоциклистами и даже пешеходами. Машинам по таким территориям запретят ехать со скоростью больше 20 км/ч. В свою очередь, передвигающиеся на велосипедах граждане смогут занимать всю ширину проезжей части за исключением выделенок, а пешеходы — переходить дорогу, где только заблагорассудится.

Если пассажир авто вынужден выходить на велосипедную дорожку, то прежде чем открыть дверь, он должен убедиться, что не создает помех законным обитателям этой «спецтрассы». В противном случае он рискует налететь на штраф в размере 500 рублей.

Фото: www.wired.com

Также вводятся запреты останавливаться на велосипедных и велопешеходных дорожках, в местах, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть.

Любителям двухколесного транспорта на педальном приводе не разрешат только одно: пересекать дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам. Впрочем, это правило действует и сейчас, но на него благополучно плюют, поскольку штраф составляет всего 800 рублей, да и пойди поймай нарушителя.

Поправки к ПДД были подготовлены Минтрансом по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова.

В общем-то, любой нормальный человек, выглянув в окно, поймет всю комичность насильственной велосипедизации страны, где семь месяцев в году царит зима со снегопадами, грязью и прочими сопутствующими радостями. А в крупных городах, где уже не развернуться ни пешеходам, ни автомобилистам, категорически не хватает только спецзон для велосипедов.

автоправо, выделенная полоса, ПДД, пешеходы, безопасность дорожного движения, велосипед
26 декабря 2017
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