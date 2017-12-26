Очередные поправки в ПДД: велосипедисты получат абсолютное преимущество

Также вводятся запреты останавливаться на велосипедных и велопешеходных дорожках, в местах, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть.

Любителям двухколесного транспорта на педальном приводе не разрешат только одно: пересекать дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам. Впрочем, это правило действует и сейчас, но на него благополучно плюют, поскольку штраф составляет всего 800 рублей, да и пойди поймай нарушителя.

Поправки к ПДД были подготовлены Минтрансом по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова.

В общем-то, любой нормальный человек, выглянув в окно, поймет всю комичность насильственной велосипедизации страны, где семь месяцев в году царит зима со снегопадами, грязью и прочими сопутствующими радостями. А в крупных городах, где уже не развернуться ни пешеходам, ни автомобилистам, категорически не хватает только спецзон для велосипедов.