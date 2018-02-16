ГИБДД будет лишать водителей прав за любое нарушение

– Предлагается главу 12 КоАП дополнить статьей 12.38 «Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством». Лицо, подвергнутое три и более раз административному наказанию за совершение правонарушений, привлекать к административной ответственности в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, — сообщили главному агентству страны в пресс-службе ведомства.

Впрочем, интерес к пополнению государственной казны за счет нарушителей ПДД никуда не делся — средства фото- и видеофиксации отбирать у лихачей «корочки» не смогут. Эти данные при начислении баллов учитываться не будут. Полномочиями поставить водителю очередной «прокол» за одно и то же нарушение, совершенное им повторно, будут наделены только сами придорожные полицейские.

А с учетом массовых сокращений в рядах ГИБДД, «разводить» на деньги они начнут пуще прежнего. Ведь если не взять сегодня, можно не получить никогда — чистка кадров только началась. В общем, схема идеальная для всех, кроме водителей. Бюджету — прибавка, гаишникам — халтура, а автомобилистам — головная боль.