ГИБДД будет лишать водителей прав за любое нарушение

Информационное агентство ТАСС получило официальный комментарий от пресс-центра МВД относительно подготовленных поправок к законопроекту, который в первом чтении был одобрен Госдумой еще в 2016 году. В ведомстве предлагают лишать водительского удостоверения за любые нарушения ПДД, а не только за грубые, как предлагалось ранее.
Иными словами, остаться без «прав» можно будет не только за превышение скорости более, чем на 40, 60 и 80 км/ч, а также проезд на красный сигнал светофора и непропуск «скорой», но и за все остальные нарушения. Речь, правда, идет о случаях, когда против одного и того же пункта правил водитель согрешил трижды.