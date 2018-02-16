ГИБДД будет лишать водителей прав за любое нарушение

Фото: Геннадий Черкасов
Слухи о том, что балльная система штрафов, некогда используемая гаишниками в СССР, вновь вернется в автомобильную жизнь моторизированных россиян, наконец-то развеялись. Точнее, подтвердились. ГИБДД объявила нарушителям бой.
Вячеслав Василенко

Информационное агентство ТАСС получило официальный комментарий от пресс-центра МВД относительно подготовленных поправок к законопроекту, который в первом чтении был одобрен Госдумой еще в 2016 году. В ведомстве предлагают лишать водительского удостоверения за любые нарушения ПДД, а не только за грубые, как предлагалось ранее.

Иными словами, остаться без «прав» можно будет не только за превышение скорости более, чем на 40, 60 и 80 км/ч, а также проезд на красный сигнал светофора и непропуск «скорой», но и за все остальные нарушения. Речь, правда, идет о случаях, когда против одного и того же пункта правил водитель согрешил трижды.

Фото: Александр Корнющенко

– Предлагается главу 12 КоАП дополнить статьей 12.38 «Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством». Лицо, подвергнутое три и более раз административному наказанию за совершение правонарушений, привлекать к административной ответственности в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, — сообщили главному агентству страны в пресс-службе ведомства.

    Впрочем, интерес к пополнению государственной казны за счет нарушителей ПДД никуда не делся — средства фото- и видеофиксации отбирать у лихачей «корочки» не смогут. Эти данные при начислении баллов учитываться не будут. Полномочиями поставить водителю очередной «прокол» за одно и то же нарушение, совершенное им повторно, будут наделены только сами придорожные полицейские.

    А с учетом массовых сокращений в рядах ГИБДД, «разводить» на деньги они начнут пуще прежнего. Ведь если не взять сегодня, можно не получить никогда — чистка кадров только началась. В общем, схема идеальная для всех, кроме водителей. Бюджету — прибавка, гаишникам — халтура, а автомобилистам — головная боль.

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    16 февраля 2018
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