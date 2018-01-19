ГИБДД наращивает количество штрафов

За 2017 год водителям за нарушения ПДД было выписано 108,7 млн. постановлений. Прирост, по отношению к «достижению» 2016 года составил свыше 24%. Рекордный всплеск количества выписанных штрафов обеспечили, разумеется, новые камеры автоматической фиксации нарушений ПДД. Их теперь по всей России почти 16 000 — годом ранее на дорогах страны числилось около 13 000 таких устройств. Подводя итоги штрафной «страды» 2017-го, ГИБДД сообщает, что 83,2 млн. постановлений в течение этого года было выписано исключительно по материалам с камер. При том, что за 2016 год всего было оштрафовано 87,1 млн. водителей — и камерами, и инспекторами лично.

Таким образом, можно констатировать, что в России практически 80% штрафов водителям оформляются по данным с камер автоматической фиксации. Это, заметим, еще один рекорд, поставленный ГИБДД. Правда, особой радости от осознания этого факта, как мы подозреваем, сотрудники ведомства не испытывают. Ведь это означает, что люди-гибддшники становятся не нужны, и кадровый состав службы вполне можно сократить. Что, собственно, и происходит сейчас на практике. Львиную долю от всех автоматически зафиксированных нарушений, а именно 84,2%, составляют превышения скорости — 70,1 млн.