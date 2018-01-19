ГИБДД наращивает количество штрафов

ГИБДД опубликовала данные своей статистики, свидетельствующей о беспрецедентном росте в течение прошлого года количества водителей, оштрафованных за различные нарушения ПДД. Одни лишь автоматические камеры наштамповали практически столько же штрафных постановлений, сколько было вынесено в общей сложности за 2016 год.
Максим Строкер

За 2017 год водителям за нарушения ПДД было выписано 108,7 млн. постановлений. Прирост, по отношению к «достижению» 2016 года составил свыше 24%. Рекордный всплеск количества выписанных штрафов обеспечили, разумеется, новые камеры автоматической фиксации нарушений ПДД. Их теперь по всей России почти 16 000 — годом ранее на дорогах страны числилось около 13 000 таких устройств. Подводя итоги штрафной «страды» 2017-го, ГИБДД сообщает, что 83,2 млн. постановлений в течение этого года было выписано исключительно по материалам с камер. При том, что за 2016 год всего было оштрафовано 87,1 млн. водителей — и камерами, и инспекторами лично.

Таким образом, можно констатировать, что в России практически 80% штрафов водителям оформляются по данным с камер автоматической фиксации. Это, заметим, еще один рекорд, поставленный ГИБДД. Правда, особой радости от осознания этого факта, как мы подозреваем, сотрудники ведомства не испытывают. Ведь это означает, что люди-гибддшники становятся не нужны, и кадровый состав службы вполне можно сократить. Что, собственно, и происходит сейчас на практике. Львиную долю от всех автоматически зафиксированных нарушений, а именно 84,2%, составляют превышения скорости — 70,1 млн.

Больше половины получивших штраф в прошлом году водителей воспользовались возможностью оплатить его с 50-процентной «скидкой» — в течении 20 дней после оформления постановления. Таких за 2017 год насчитали 65,8 млн человек или 60% от числа всех попавшихся системе автоматической фиксации нарушений ПДД. Заметим, также, что оплатили штрафы лишь 84,8 млн. из более чем 108 млн оштрафованных. Эта цифра также практически совпадает с общим количеством оштрафованных в 2016 году. Надо сказать, что доля законопослушных плательщиков заметно выросла — с 70% от общего числа получивших «письмо счастья» в 2016 году до 78% в 2017-м.

Точных данных о количестве собранных за 2017 год штрафных денег в сообщениях ГИБДД не приводится, но примерно оценить их объем можно, используя известные данные, опять же, за 2016 год. Тогда при общем числе выписанных постановлений, равном 87,1 млн., было собрано 74,4 млрд. рублей штрафов. Если вычислить на их основе некий «среднестатистический оплаченный штраф», то за 2017 год с его 108,7 млн. водителей, попавших под административное преследование, в казну поступило порядка 93 млрд. рублей.

превышение скорости, штрафы, видеофиксация, ПДД, КоАП, видеорегистратор, ГИБДД
19 января 2018
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