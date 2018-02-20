ГИБДД открыла охоту на машины с тонировкой

Московская полиция отчиталась о нескольких тысячах отловленных за январь 2018 года автовладельцах, у машин которых были обнаружены нарушения правил тонировки стекол. Все говорит о том, что ДПС устроила специальную облаву на такие авто и, как утверждают источники портала «АвтоВзгляд»,
Максим Строкер

Как-то так сложилось, что об облавах ДПС на любителей «глухой» тонировки своих авто становится известно в теплое время года. Вроде как солнце, жара и все такое — востребованность в защите от этих «летних» факторов у народа растет. При этом кое-кто решает, что тонировка передних водительских и лобового стекол — отличный выход в такой ситуации. Но это — летом. А зимой о борьбе с «глухой» тонировке слышно мало и потому нарушители требований к степени светопропускания автомобильных стекол расслабляются и ездят спокойно. Однако столичная ДПС решила преподнести им собственный «новогодний подарок» и открыла чуть ли не охоту на «тонировщиков».

По крайней мере, об этом свидетельствуют цифры, обнародованные пресс-службой московской ГИБДД. Согласно ее сообщению, за январь 2018 года сотрудниками ДПС было выявлено почти 4000 автомобилей с превышением норм тонировки. По всем фактам составлены административные материалы по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств». Штраф по этой статье составляет 500 рублей.

В принципе — ерунда, санкция минимальная. Тем более, если ее оплатить в течение 20 дней, штраф составит лишь 50%, то есть 250 рублей. Но на практике не все так радужно. Дело в том, что после оформления этого штрафа автовладелец должен прямо на месте содрать тонировочную пленку со стекол своего авто, поскольку эксплуатация машины в таком виде запрещена. Но попробуйте при случае голыми руками удалить такое покрытие! Да еще в мороз — зима же на дворе. Ведь даже для правильного удаления пленки ее предварительно требуется смочить, а на морозе вода замерзает, как известно.

Так или иначе, но снять тонировку здесь и сейчас мало кому по силам. А значит инспектор выписывает водителю еще и требование об устранении нарушения в течение 10 дней. Если по истечении этой декады тонировка не будет ликвидирована и машина вновь попадется на глаза инспекторам ДПС, то на ее водителя заведут административное дело уже по статье 19.3 КоАП РФ — «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». А в ней уже прописан не только штраф в 500—1000 рублей, но и арест на 15 суток. Таким образом, за январь 2018 года в Москве уже появились 4000 кандидатов «уехать на сутки» и не факт, что их число не увеличится. Ведь, повторимся, по нашим данным дорожная полиция города не успокоится на достигнутом и не прекратит охоту на «тонировщиков».

штрафы, ПДД, КоАП, ГИБДД
20 февраля 2018
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