ГИБДД открыла охоту на машины с тонировкой

Как-то так сложилось, что об облавах ДПС на любителей «глухой» тонировки своих авто становится известно в теплое время года. Вроде как солнце, жара и все такое — востребованность в защите от этих «летних» факторов у народа растет. При этом кое-кто решает, что тонировка передних водительских и лобового стекол — отличный выход в такой ситуации. Но это — летом. А зимой о борьбе с «глухой» тонировке слышно мало и потому нарушители требований к степени светопропускания автомобильных стекол расслабляются и ездят спокойно. Однако столичная ДПС решила преподнести им собственный «новогодний подарок» и открыла чуть ли не охоту на «тонировщиков».
По крайней мере, об этом свидетельствуют цифры, обнародованные пресс-службой московской ГИБДД. Согласно ее сообщению, за январь 2018 года сотрудниками ДПС было выявлено почти 4000 автомобилей с превышением норм тонировки. По всем фактам составлены административные материалы по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств». Штраф по этой статье составляет 500 рублей.