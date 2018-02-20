ГИБДД открыла охоту на машины с тонировкой

В принципе — ерунда, санкция минимальная. Тем более, если ее оплатить в течение 20 дней, штраф составит лишь 50%, то есть 250 рублей. Но на практике не все так радужно. Дело в том, что после оформления этого штрафа автовладелец должен прямо на месте содрать тонировочную пленку со стекол своего авто, поскольку эксплуатация машины в таком виде запрещена. Но попробуйте при случае голыми руками удалить такое покрытие! Да еще в мороз — зима же на дворе. Ведь даже для правильного удаления пленки ее предварительно требуется смочить, а на морозе вода замерзает, как известно.

Так или иначе, но снять тонировку здесь и сейчас мало кому по силам. А значит инспектор выписывает водителю еще и требование об устранении нарушения в течение 10 дней. Если по истечении этой декады тонировка не будет ликвидирована и машина вновь попадется на глаза инспекторам ДПС, то на ее водителя заведут административное дело уже по статье 19.3 КоАП РФ — «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». А в ней уже прописан не только штраф в 500—1000 рублей, но и арест на 15 суток. Таким образом, за январь 2018 года в Москве уже появились 4000 кандидатов «уехать на сутки» и не факт, что их число не увеличится. Ведь, повторимся, по нашим данным дорожная полиция города не успокоится на достигнутом и не прекратит охоту на «тонировщиков».