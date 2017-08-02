Могут ли оштрафовать за шторки на передних стеклах машины

После того, как в России изменилось законодательство, касающееся тонировки передних боковых и лобового стекол машины, многие любители «уюта» в автомобиле принялись искать альтернативу столь любой им «тонировки в ноль». Напомним, что сейчас, согласно части первой статьи12.5 КоАП водителю грозит штраф в размере 500 рублей. А если через некоторое время после оформления протокола автовладелец вновь попадется на машине с не удаленной с передних боковых или лобового стекол пленкой, его могут наказать уже по статье 19.3 КоАП РФ за «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Наказание тут предусматривается в виде штрафа в 1000 рублей либо ареста водителя на срок до 15 суток.

Чтобы не связываться с подобными карами из-за пленки на стеклах, водители стали пользоваться матерчатыми шторками, устанавливаемыми на окна дверей машины. Однако мало кто знает — в том числе, как ни странно, и среди сотрудников ДПС, что шторки с точки зрения КоАП ничем не отличаются от все той же тонировки! Часть первая стати 12.5 КоАП РФ карает за «управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации…»