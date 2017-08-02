Могут ли оштрафовать за шторки на передних стеклах машины

carbonart.ru
Многие автовладельцы считают, что использование матерчатых шторок на передних окнах машины вместо «глухой» тонировки дело совершенно легитимное. Но это, как выяснил портал «АвтоВзгляд», далеко не так.
Максим Строкер

После того, как в России изменилось законодательство, касающееся тонировки передних боковых и лобового стекол машины, многие любители «уюта» в автомобиле принялись искать альтернативу столь любой им «тонировки в ноль». Напомним, что сейчас, согласно части первой статьи12.5 КоАП водителю грозит штраф в размере 500 рублей. А если через некоторое время после оформления протокола автовладелец вновь попадется на машине с не удаленной с передних боковых или лобового стекол пленкой, его могут наказать уже по статье 19.3 КоАП РФ за «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Наказание тут предусматривается в виде штрафа в 1000 рублей либо ареста водителя на срок до 15 суток.

Чтобы не связываться с подобными карами из-за пленки на стеклах, водители стали пользоваться матерчатыми шторками, устанавливаемыми на окна дверей машины. Однако мало кто знает — в том числе, как ни странно, и среди сотрудников ДПС, что шторки с точки зрения КоАП ничем не отличаются от все той же тонировки! Часть первая стати 12.5 КоАП РФ карает за «управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации…»

autosvet.by

А пункт 7.3 этих Основных положений прямо запрещает установку дополнительных предметов или нанесение покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Мало кто будет спорить с тем, что шторка действительно, даже в полусобранном виде, ограничивает обзорность. Таким образом и санкции за ее наличие в машине будут такие же, как и за тонировку стекла пленкой со светопропусканием менее 70%.

Заметим кстати, что если сотрудник полиции решит как следует заняться вашими шторками, то, в принципе, имеет полное право изъять их (фактически — просто выдрать с креплений) как предмет совершения правонарушения и доказательство по делу — чтобы приобщить их к материалам административного производства. Рассмотрев дело, гаишник наверняка с удовольствием вернет поломанные шторки владельцу машины. На самом деле шторки можно без каких либо ограничений использовать на окнах задних дверей машины и ее заднем стекле. Пользоваться ими на передних дверях законом не возбраняется только во время стоянки транспортного средства.

штрафы, КоАП, ГИБДД
2 августа 2017
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