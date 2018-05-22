Могут ли пожизненно лишить водительских прав

На судебном процессе прокурор требовал пожизненно лишить Мару Багдасарян прав управления машиной на том основании, что у нее обнаружена эпилепсия. Судья с ним согласился, и пока все попытки ее адвокатов вернуть водительское удостоверение терпят фиаско. Действительно, на основании «Перечня медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством» водительские права анулируют тем, кто страдает различными психическими расстройствами, болезнями нервной системы (в том числе и эпилепсией), а также патологией глаз.
Однако несмотря на отсутствие в Административном кодексе прямого пожизненного запрета управлять машиной, в российском законодательстве имеются ряд лазеек, которые нашим судам позволяют это сделать. Согласно КоАП, максимальный срок лишения прав управления транспортом составляет два года, а при повторном аналогичном нарушении — три года. В то же время статья 32.7 Административного кодекса позволяет назначать новый срок лишения прав на следующий день после окончания предыдущего. То есть суд может продлевать это ограничение сколько считает необходимым.