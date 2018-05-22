Могут ли пожизненно лишить водительских прав

Кроме того, лишить прав могут, если не на всю жизнь, то на очень продолжительный срок, по совокупности совершенных нарушений ПДД. Например, если водитель повторно сел за руль в нетрезвом состоянии, срок лишения водительского удостоверения увеличится на три года, и с учетом прежней санкции это уже пять лет. А если, например, он еще ездил с включенной сиреной и маячком, установленными без соответствующего разрешения, к этому сроку прибавят еще два года — итого семь. Нарушил ПДД, в результате которого пострадавшему причинен вред здоровью средней степени тяжести? Плюс два года — итого девять. И так далее. Но чаще всего срок лишения прав удлинняется за счет повторных нарушений одного и того же пункта ПДД.

Не стоит забывать, что ограничить право управления автомобилем на неопределенный срок могут согласно статьи 67.1 Федерального Закона №229 «Об исполнительном производстве» за неуплату долгов. Вам не вернут водительское удостоверение, пока вы не расчитаетесь по имеющимся у вас неоплаченным штрафам ГИБДД, алиментам, возмещению нанесенного вреда здоровью и в связи со смертью кормильца, а также в других случаях, предусмотренных законом.

Несмотря на такие возможности, используемые в судебной практике, депутаты Госдумы периодически предлагают внести изменения в действующий Кодекс о пожизненном сроке лишения прав для тех, кто регулярно нарушает ПДД. Однако правительство пока не торопится с окончательным решением по этому поводу, опасаясь возможной коррупции в рядах ДПС.