Могут ли пожизненно лишить водительских прав

Фото МК
Статья о пожизненном запрете садиться за руль в Административном кодексе отсутствует. В то же время в прошлом году суд навсегда ограничил в этом праве скандально известную участницу уличных гонок Мару Багдасарян. В каких случаях и на каких основаниях у водителя могут навсегда отобрать водительское удостоверение, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

На судебном процессе прокурор требовал пожизненно лишить Мару Багдасарян прав управления машиной на том основании, что у нее обнаружена эпилепсия. Судья с ним согласился, и пока все попытки ее адвокатов вернуть водительское удостоверение терпят фиаско. Действительно, на основании «Перечня медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством» водительские права анулируют тем, кто страдает различными психическими расстройствами, болезнями нервной системы (в том числе и эпилепсией), а также патологией глаз.

Однако несмотря на отсутствие в Административном кодексе прямого пожизненного запрета управлять машиной, в российском законодательстве имеются ряд лазеек, которые нашим судам позволяют это сделать. Согласно КоАП, максимальный срок лишения прав управления транспортом составляет два года, а при повторном аналогичном нарушении — три года. В то же время статья 32.7 Административного кодекса позволяет назначать новый срок лишения прав на следующий день после окончания предыдущего. То есть суд может продлевать это ограничение сколько считает необходимым.

Кроме того, лишить прав могут, если не на всю жизнь, то на очень продолжительный срок, по совокупности совершенных нарушений ПДД. Например, если водитель повторно сел за руль в нетрезвом состоянии, срок лишения водительского удостоверения увеличится на три года, и с учетом прежней санкции это уже пять лет. А если, например, он еще ездил с включенной сиреной и маячком, установленными без соответствующего разрешения, к этому сроку прибавят еще два года — итого семь. Нарушил ПДД, в результате которого пострадавшему причинен вред здоровью средней степени тяжести? Плюс два года — итого девять. И так далее. Но чаще всего срок лишения прав удлинняется за счет повторных нарушений одного и того же пункта ПДД.

Не стоит забывать, что ограничить право управления автомобилем на неопределенный срок могут согласно статьи 67.1 Федерального Закона №229 «Об исполнительном производстве» за неуплату долгов. Вам не вернут водительское удостоверение, пока вы не расчитаетесь по имеющимся у вас неоплаченным штрафам ГИБДД, алиментам, возмещению нанесенного вреда здоровью и в связи со смертью кормильца, а также в других случаях, предусмотренных законом.

Несмотря на такие возможности, используемые в судебной практике, депутаты Госдумы периодически предлагают внести изменения в действующий Кодекс о пожизненном сроке лишения прав для тех, кто регулярно нарушает ПДД. Однако правительство пока не торопится с окончательным решением по этому поводу, опасаясь возможной коррупции в рядах ДПС.

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22 мая 2018
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