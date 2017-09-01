Когда можно выпивать в машине

Прежде всего, можно совершенно ничего не опасаясь пить в чужой машине, находясь на пассажирском сиденье. А если серьезно, то можно навскидку назвать несколько ситуаций, когда у законопослушного водителя появляется неиллюзорный шанс нежданно не гаданно превратиться в «проклятого алкаша за рулем». Правда, сделать его таковым могут лишь сотрудники полиции, занятые выполнением плана по «пьяным протоколам» — по статье 12.8. КоАП — «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Она грозит 30-тысячным штрафом и лишением водительского удостоверения, а потому придорожные полицейские ее просто обожают. Чтобы оказаться правонарушителем по этой статье достаточно выйти «подшофе» к своему припаркованному у дома авто за какой-нибудь забытой вещью. Или просто выпивать с приятелем, сидя в машине.

Да мало ли как еще бывает: для ДПС достаточно того, что водитель навеселе и находится рядом со своим авто. А поскольку суды первых инстанций у нас, как правило, «не имеют оснований не доверять» сотрудниками, то лишают водителей в/у в промышленных масштабах, основываясь лишь на показаниях служивых — отметая любые доводы, факты и показания свидетелей. И чтобы не лишиться прав в подобной ситуации, прежде всего следует не подставляться. То есть ни в коем случае не находиться ни внутри, ни вблизи своего автомобиля даже будучи лишь слегка выпимши.