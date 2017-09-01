Когда можно выпивать в машине

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Водить машину в пьяном виде запрещено законом, однако существует немало ситуаций, когда полицейские пытаются лишить автовладельца «прав» на этом основании, в то время как гражданин и не думал рулить своим авто.
Максим Строкер

Прежде всего, можно совершенно ничего не опасаясь пить в чужой машине, находясь на пассажирском сиденье. А если серьезно, то можно навскидку назвать несколько ситуаций, когда у законопослушного водителя появляется неиллюзорный шанс нежданно не гаданно превратиться в «проклятого алкаша за рулем». Правда, сделать его таковым могут лишь сотрудники полиции, занятые выполнением плана по «пьяным протоколам» — по статье 12.8. КоАП — «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Она грозит 30-тысячным штрафом и лишением водительского удостоверения, а потому придорожные полицейские ее просто обожают. Чтобы оказаться правонарушителем по этой статье достаточно выйти «подшофе» к своему припаркованному у дома авто за какой-нибудь забытой вещью. Или просто выпивать с приятелем, сидя в машине.

Да мало ли как еще бывает: для ДПС достаточно того, что водитель навеселе и находится рядом со своим авто. А поскольку суды первых инстанций у нас, как правило, «не имеют оснований не доверять» сотрудниками, то лишают водителей в/у в промышленных масштабах, основываясь лишь на показаниях служивых — отметая любые доводы, факты и показания свидетелей. И чтобы не лишиться прав в подобной ситуации, прежде всего следует не подставляться. То есть ни в коем случае не находиться ни внутри, ни вблизи своего автомобиля даже будучи лишь слегка выпимши.

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А уж если пришлось оказаться пьяным возле или внутри своего авто, то нужно заранее подстраховаться, обеспечив себе какое-либо неоспоримое доказательство, что машина в вашем присутствии не двигалась с места. Дело в том, что КоАП карает не за нахождение в машине пьяным, а исключительно за управление ею в таком состоянии. А управлять можно лишь тем транспортным средством, которое движется.

То есть, например, сажать за руль своего трезвого друга можно, лишь когда ваш автомобильный видеорегистратор имеет функцию съемки происходящего в салоне и его запись подтвердит, что пьяненьким вы не управляли машиной, а сидели на пассажирском месте. А прежде чем подходить нетрезвой походкой к своему стоящему перед подъездом авто следует убедиться, что оно попадает в поле зрения домовой камеры видеонаблюдения. Или видеорегистратора, запасливо установленного на подоконнике вашей квартиры. Скорее всего, отснятые таким образом видеоролики в случае чего не повлияют на «лишенческие» решения ни первой, ни апелляционной судебных инстанций. Но зато они дают реальный шанс в конце концов отстоять свою невиновность, дойдя до Верховного суда.

штрафы, лишение прав, медосвидетельствование, ПДД, КоАП, ГИБДД
1 сентября 2017
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