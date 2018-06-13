Можно ли отменить штраф гаишника, который незаконно прятался в кустах

Фото МК
В выходные дни дачного сезона на автомагистралях страны активизировались сотрудники ГИБДД, которые охотятся за нарушителями, соблюдая все правила скрытой маскировки. Служебные машины прячут в кустах, за деревьями, рекламными щитами и прочими объектами. Насколько это правомерно, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Как это часто бывает, букву российского закона в этом случае можно прочитать по-разному. С одной стороны, первый абзац пункта 63 Административного регламента МВД четко и ясно определяет условия расположения полицейского автотранспорта в указанной ситуации. При надзоре за дорожным движением с использованием патрульного автомобиля со специальной цветографической схемой, «его размещение в стационарном положении должно осуществляться таким образом, чтобы он был отчетливо виден участникам дорожного движения».

На первый взгляд вопрос о законности маскировки полицейской машины исчерпан — маскироваться нельзя. Но если прочитать текст дальше, то вырисовывается несколько иная картина. Там сказано, что в целях обеспечения надзора за дорожным движением на аварийно-опасных участках дороги, а также при контроле автотранспорта с использованием средств фото-, видеофиксации патрульный автомобиль может размещаться «в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети».

Вряд ли кустарники можно считать «переломами рельефа местности», а вот «элементами обустройства улично-дорожной сети» они вполне могут быть при условии, если их специально посадили в декоративных или иных целях. То есть главное — чтобы куст не был дикорастущим, а разобраться в этом должен водитель. Но поскольку четкие формулировки указанных понятий в законе отсутсвуют, каждая из сторон будет трактовать эти пробелы самостоятельно и на свой лад.

С определением аврийного участка тоже не все так однозначно. Согласно ФЗ «О безопасности дорожного движения» (статья 2), таковым считается отрезок пути, не превышающий одного километра вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, где в течение отчетного года произошло три и более аварий одного вида или больше пяти ДТП независимо от их вида. Если в результате этих происшествий погибли или были ранены люди, такой участок признается аварийным.

Согласитесь, исходя из такой формулировки едва ли не все российские дороги представляют собой один сплошной аварийный участок. Но доказать в суде это будет крайне сложно, так как необходимо собрать точную локальную статистику. Поделится ли с вами такой информацией ГИБДД — большой вопрос.

Как видно, убедить судью, что сотрудники полиции, спрятавшиеся в кустах или за другими предметами на обочине, нарушали закон, крайне сложно. Но даже если свершится чудо и вы это докажете, то инспектора «приговорят» к дисциплинарным взысканиям, а штраф вам все равно придется заплатить. Гаишник ответит за свое правонарушение, а вы — за свое.

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13 июня 2018
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