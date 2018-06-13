Можно ли отменить штраф гаишника, который незаконно прятался в кустах

Вряд ли кустарники можно считать «переломами рельефа местности», а вот «элементами обустройства улично-дорожной сети» они вполне могут быть при условии, если их специально посадили в декоративных или иных целях. То есть главное — чтобы куст не был дикорастущим, а разобраться в этом должен водитель. Но поскольку четкие формулировки указанных понятий в законе отсутсвуют, каждая из сторон будет трактовать эти пробелы самостоятельно и на свой лад.

С определением аврийного участка тоже не все так однозначно. Согласно ФЗ «О безопасности дорожного движения» (статья 2), таковым считается отрезок пути, не превышающий одного километра вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, где в течение отчетного года произошло три и более аварий одного вида или больше пяти ДТП независимо от их вида. Если в результате этих происшествий погибли или были ранены люди, такой участок признается аварийным.

Согласитесь, исходя из такой формулировки едва ли не все российские дороги представляют собой один сплошной аварийный участок. Но доказать в суде это будет крайне сложно, так как необходимо собрать точную локальную статистику. Поделится ли с вами такой информацией ГИБДД — большой вопрос.

Как видно, убедить судью, что сотрудники полиции, спрятавшиеся в кустах или за другими предметами на обочине, нарушали закон, крайне сложно. Но даже если свершится чудо и вы это докажете, то инспектора «приговорят» к дисциплинарным взысканиям, а штраф вам все равно придется заплатить. Гаишник ответит за свое правонарушение, а вы — за свое.