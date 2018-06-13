Можно ли отменить штраф гаишника, который незаконно прятался в кустах

Как это часто бывает, букву российского закона в этом случае можно прочитать по-разному. С одной стороны, первый абзац пункта 63 Административного регламента МВД четко и ясно определяет условия расположения полицейского автотранспорта в указанной ситуации. При надзоре за дорожным движением с использованием патрульного автомобиля со специальной цветографической схемой, «его размещение в стационарном положении должно осуществляться таким образом, чтобы он был отчетливо виден участникам дорожного движения».
На первый взгляд вопрос о законности маскировки полицейской машины исчерпан — маскироваться нельзя. Но если прочитать текст дальше, то вырисовывается несколько иная картина. Там сказано, что в целях обеспечения надзора за дорожным движением на аварийно-опасных участках дороги, а также при контроле автотранспорта с использованием средств фото-, видеофиксации патрульный автомобиль может размещаться «в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети».