Оштрафует ли ГИБДД за «светодиоды» или «ксенон» в противотуманках

Про борьбу ГИБДД с «колхозным ксеноном» и светодиодами в фарах головного света знают сейчас практически все водители. А по поводу строгости властей к переоснащению «противотуманок» у автовладеьцев пока есть вопросы, на которые ответит портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

По поводу самостоятельного «апгрейда» автомобильных фар головного света закон высказывается однозначно: все, что предусмотрено заводской комплектацией — можно, что не предусмотрено — нельзя. Другими словами, если на конвейере конкретную модель, в принципе, могут (или могли) оснащать не галогеновыми фарами, а ксеноновыми, то модернизация легитимна. Но при этом нельзя забывать, что для установки «ксенона» придется заменить обе фары целиком. Просто потому, что габариты и конструктивные особенности газоразрядного (иначе — «ксенонового») источника света не совпадают с аналогичными параметрам «галогенки». Поэтому фара, рассчитанная на галогеновую лампу, с установленным «ксеноном» будет давать неправильный пучок света, создавая проблемы окружающим.

То же самое происходит и в случае простой замены галогенового источника света на светодиодный. И получается, что света, вроде бы, стало больше, а толку от этого — чуть. Зато встречным водителям — куча неприятностей. Поэтому в «Перечне неисправностей и условий», при которых запрещается эксплуатация машин и появился в свое время пункт, который говорит о недопустимости езды на машине с установленными «рассеивателями и лампами, не соответствующими типу светового прибора».

А статья 12.5 часть 3 КоАП грозит за управление транспортным средством с такими световыми приборами лишением «прав» на шесть месяцев-год.

Противотуманные фары, точно также как и основные фары головного света, находятся «на передней части машины». Соответственно, все сказанное выше в полной мере относится и к ним. То есть, если сотрудник дорожной полиции их обнаружит, — никаких штрафов, сразу лишение «прав».

Но тут есть нюанс, обусловленный реалиями нашей жизни. Например, все подряд машины на предмет «ксенона» и «светодиодов» в фарах даже на стационарных постах ДПС не проверяют. Разве что ночью, когда издали видно, что за свет у машины и можно усомниться в том, что «ксенон» ставился на заводе на вот эти ржавенькие «Жигули». Ну, или когда патрульный, очень желая хоть до чего-нибудь «докопаться», некстати попросит открыть капот и обнаружит несоответствие типа фары и установленного в ней источника света. При таком развитии событий криминал, даже если он и присутствует в «противотуманках», выявить обычно сложнее, поскольку доступ к их «потрохам», как правило, затруднен, да и не всякий правоохранитель полезет под машину пачкаться.

Так что если не использовать неправильные «противотуманки» на дорогах общего пользования и включать их лишь на бездорожье, штраф за них не получишь, а вероятность лишения «прав» будет стремиться к нулю.

штрафы, лишение прав, КоАП, безопасность дорожного движения, ГИБДД
13 июня 2018
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