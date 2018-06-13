Оштрафует ли ГИБДД за «светодиоды» или «ксенон» в противотуманках

По поводу самостоятельного «апгрейда» автомобильных фар головного света закон высказывается однозначно: все, что предусмотрено заводской комплектацией — можно, что не предусмотрено — нельзя. Другими словами, если на конвейере конкретную модель, в принципе, могут (или могли) оснащать не галогеновыми фарами, а ксеноновыми, то модернизация легитимна. Но при этом нельзя забывать, что для установки «ксенона» придется заменить обе фары целиком. Просто потому, что габариты и конструктивные особенности газоразрядного (иначе — «ксенонового») источника света не совпадают с аналогичными параметрам «галогенки». Поэтому фара, рассчитанная на галогеновую лампу, с установленным «ксеноном» будет давать неправильный пучок света, создавая проблемы окружающим.

То же самое происходит и в случае простой замены галогенового источника света на светодиодный. И получается, что света, вроде бы, стало больше, а толку от этого — чуть. Зато встречным водителям — куча неприятностей. Поэтому в «Перечне неисправностей и условий», при которых запрещается эксплуатация машин и появился в свое время пункт, который говорит о недопустимости езды на машине с установленными «рассеивателями и лампами, не соответствующими типу светового прибора».

А статья 12.5 часть 3 КоАП грозит за управление транспортным средством с такими световыми приборами лишением «прав» на шесть месяцев-год.