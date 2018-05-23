Какой штраф за установку светодиодов в фары

Но суть и у тех и у других одна — оснастить «светодиодами» фары, в которых они раньше не стояли. Поскольку это «не ксенон», у многих автомобилистов, кому ну никак не можется ездить с банальным «галогеном», бытует уверенность, что за инсталляцию в фары «светодиодов» к ним со стороны сотрудников ГИБДД вопросов не будет. На самом деле это не так. Фары, в которых штатно устанавливаются «галогенки», рассчитаны так, чтобы оптимально распределять поток света именно от такого типа ламп.

Габариты и конфигурация самого светящегося элемента светодиодной лампы сильно отличаются от аналогичных параметров галогеновой. Следовательно, фара будет отражать свет от светодиодов совсем не так, как от «галогена».

Таким образом, езда с «светодиодами» вместо «галогена» нарушает пункт 3.1 Переченя неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, где говорится про «количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствующее требованиям конструкции транспортного средства». Статья 12.5 КоАП в части 3 предусматривает за это наказание в виде лишения «прав» на 6—12 месяцев и конфискацию «светодиодов».