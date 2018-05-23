Какой штраф за установку светодиодов в фары

То, что в фары головного света, предназначенные для установки галогенных лампочек, нельзя вставлять «ксенон», потихоньку доходит даже до самых «отмороженных» северокавказских владельцев ВАЗовской «классики». Могут ли «светодиоды» в этом смысле стать законной альтернативой «ксенону»?
В последнее время на дорогах России явно поубавилось машин с «колхозным ксеноном» — легковушек, владельцы которых вместо штатных галогеновых встраивали в фары своих транспортных средств газоразрядные (в просторечье — «ксеноновые») лампы. Ни шатко ни валко, но сотрудники ГИБДД постепенно отловили большинство любителей во всех смыслах ослепительного тюнинга, а суды потом поотнимали у них «права» за управление ТС с нестандартными осветительными приборами. В последнее время ведущие автопроизводители постепенно, но неуклонно начинают переходить на оснащение своих машин светодиодными источниками головного света.
Но пока такие фары ставят на конвейерах лишь на считанные модели премиальных брендов. А остальным автовладельцам тоже хочется иметь ночью перед глазами свет, превосходящий по яркости и мощности давно ставшим ставшего заурядным «ксенона». Поставщики комплектующих быстро поняли, куда ветер дует, и наводнили рынок «светодиодами», предназначенными для установки в стандартные фары. Безродные «китайцы» пока поставляют только ксеноновые «лампочки», которыми предназначены для простой замены штатных «галогенок». А именитые европейские и японские бренды предлагают самые сложные оптические системы (с линзами и прочим), которые требуют для установки специальных навыков.
Но суть и у тех и у других одна — оснастить «светодиодами» фары, в которых они раньше не стояли. Поскольку это «не ксенон», у многих автомобилистов, кому ну никак не можется ездить с банальным «галогеном», бытует уверенность, что за инсталляцию в фары «светодиодов» к ним со стороны сотрудников ГИБДД вопросов не будет. На самом деле это не так. Фары, в которых штатно устанавливаются «галогенки», рассчитаны так, чтобы оптимально распределять поток света именно от такого типа ламп.
Габариты и конфигурация самого светящегося элемента светодиодной лампы сильно отличаются от аналогичных параметров галогеновой. Следовательно, фара будет отражать свет от светодиодов совсем не так, как от «галогена».
Таким образом, езда с «светодиодами» вместо «галогена» нарушает пункт 3.1 Переченя неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, где говорится про «количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствующее требованиям конструкции транспортного средства». Статья 12.5 КоАП в части 3 предусматривает за это наказание в виде лишения «прав» на 6—12 месяцев и конфискацию «светодиодов».