Как отключают ловушки ГИБДД после публикации «АвтоВзгляд»

Нарушать ПДД, разумеется, неправильно, однако и двойное наказание за одно и то же нарушение в российском правовом поле не предусмотрено. Об одном таком случае несправедливого наказания портал «АвтоВзгляд» рассказал почти месяц назад — 18 мая. Напомним, что в публикации «Камеры ГИБДД стали дважды штрафовать водителей за одно и то же нарушение» речь шла о случае, произошедшем с автовладельцем в Москве, на Новорязанском шоссе на Жулебинской эстакаде по направлению в центр.

После одной из поездок в том месте он получил сразу два постановления о штрафе на 500 рублей каждое. И все ничего, но на обоих «письмах счастья» значилось одно и то же время совершения правонарушения. Только на одной «фотке» был изображен перед машины, а на втором — корма. То есть две камеры одновременно зафиксировали одно и то же нарушение с разных ракурсов.

И на этом основании было оформлено два штрафных постановления за один и тот же проступок. Возможно, никто в ГИБДД и не обратил бы внимание на несправедливость в отношении какого-то человечка — мало ли о чем какие СМИ пишут. Но случалось так, что публикация на портале «АвтоВзгляд» привлекла внимание депутата, руководителя комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.