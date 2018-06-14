Как отключают ловушки ГИБДД после публикации «АвтоВзгляд»

ГИБДД России отреагировало на материал портала «АвтоВзгляд», касавшийся случая, когда автовладельцу в автоматическом режиме были несправедливо выписаны сразу два штрафных постановления за одно и то же нарушение ПДД.
Максим Строкер

Нарушать ПДД, разумеется, неправильно, однако и двойное наказание за одно и то же нарушение в российском правовом поле не предусмотрено. Об одном таком случае несправедливого наказания портал «АвтоВзгляд» рассказал почти месяц назад — 18 мая. Напомним, что в публикации «Камеры ГИБДД стали дважды штрафовать водителей за одно и то же нарушение» речь шла о случае, произошедшем с автовладельцем в Москве, на Новорязанском шоссе на Жулебинской эстакаде по направлению в центр.

После одной из поездок в том месте он получил сразу два постановления о штрафе на 500 рублей каждое. И все ничего, но на обоих «письмах счастья» значилось одно и то же время совершения правонарушения. Только на одной «фотке» был изображен перед машины, а на втором — корма. То есть две камеры одновременно зафиксировали одно и то же нарушение с разных ракурсов.

И на этом основании было оформлено два штрафных постановления за один и тот же проступок. Возможно, никто в ГИБДД и не обратил бы внимание на несправедливость в отношении какого-то человечка — мало ли о чем какие СМИ пишут. Но случалось так, что публикация на портале «АвтоВзгляд» привлекла внимание депутата, руководителя комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Изучив ситуацию, он официально обратился к руководителю ГИБДД генералу Михаилу Черникову с просьбой разобраться в ситуации. Не пошло и месяца как из ГИБДД пришел ответ на депутатский запрос. В нем, в частности, сказано, что на Жулебинской эстакаде с 18 апреля 2014 года работают четыре комплекса автоматической фиксации — пара на одной стороне шоссе, паре на другой.

Далее в ответе генерала говорится, что поскольку камеры официально числятся по разным адресам, то штрафы с них одной и той же машине вполне допустимы. Хотя в публикации речь шла о камерах, расположенных практически друг напротив друга, то есть расположенных по одному адресу, ну да ладно — не будем придираться.

– В ходе администрирования правонарушений установлен факт указания неполного времени нарушения (отсутствуют секунды). Данный факт не противоречит законодательству, однако вызывает вопросы со стороны участников движения, полагающих, что оба постановления вынесены за одно нарушение, — пояснило ГИБДД в своем ответе.

В заключение официального письма за подписью Михаила Черникова говорится, что начиная с 01.06.18 две из четырех камер на Жулебинской эстакаде отключены. Во избежание, так сказать.

штрафы, видеофиксация, ГИБДД
14 июня 2018
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