Сколько можно выпить вечером, чтобы утром не бояться ГИБДД

На днях стали известны детали статистики ГИБДД, касающиеся аварийности на дорогах страны за период с начала 2018 года. Изучая эти данные, мы неожиданно обнаружили, что число пьяных аварий с пострадавшими за этот год резко снизилось. Причем в июле — чуть ли не вдвое по сравнению с июлем 2017-го!

Редакция портала «АвтоВзгляд» настолько впечатлилась этими данными, что решила немедленно их проверить. Ведь логика подсказывает: раз аварий с участием пьяных водителей становится значительно меньше, значит россияне стали меньше пить, в том числе и за рулем! Чтобы проверить данную гипотезу мы решили провести собственное исследование среди наших читателей.

Для этого мы попросили их ответить на достаточно провокационный вопрос, который звучал так: «Выпиваете ли вы вечером, если утром садиться за руль?» Ведь если принять изрядную дозу алкоголя в этот время, то до утра он может и не успеть исчезнуть из организма. В этом случае характерный «выхлоп» изо рта драйвера немедленно скажет все первому же встречному сотруднику ДПС, который вздумает остановить для проверки документов машину незадачливого любителья спиртного.

Опрос «АвтоВзгляда» принес очень любопытные результаты. Доверять им, судя по всему, вполне можно — более восьми тысяч (8190 если быть точным) проголосовавших как никак!