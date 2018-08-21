Сколько можно выпить вечером, чтобы утром не бояться ГИБДД

Несколько лет мощной государственной карательной компании по борьбе с пьянством за рулем привели к тому, что водители научились правильно рассчитывать дозу принимаемого вечером алкоголя, если знают, что утром придется вести машину.
Максим Строкер

На днях стали известны детали статистики ГИБДД, касающиеся аварийности на дорогах страны за период с начала 2018 года. Изучая эти данные, мы неожиданно обнаружили, что число пьяных аварий с пострадавшими за этот год резко снизилось. Причем в июле — чуть ли не вдвое по сравнению с июлем 2017-го!

Редакция портала «АвтоВзгляд» настолько впечатлилась этими данными, что решила немедленно их проверить. Ведь логика подсказывает: раз аварий с участием пьяных водителей становится значительно меньше, значит россияне стали меньше пить, в том числе и за рулем! Чтобы проверить данную гипотезу мы решили провести собственное исследование среди наших читателей.

Для этого мы попросили их ответить на достаточно провокационный вопрос, который звучал так: «Выпиваете ли вы вечером, если утром садиться за руль?» Ведь если принять изрядную дозу алкоголя в этот время, то до утра он может и не успеть исчезнуть из организма. В этом случае характерный «выхлоп» изо рта драйвера немедленно скажет все первому же встречному сотруднику ДПС, который вздумает остановить для проверки документов машину незадачливого любителья спиртного.

Опрос «АвтоВзгляда» принес очень любопытные результаты. Доверять им, судя по всему, вполне можно — более восьми тысяч (8190 если быть точным) проголосовавших как никак!

Что же мы увидели? Во-первых, оказалось, что практически две трети респондентов спокойно употребляют спиртное вечером, даже если на утро — за руль. И только 34% (2787 человек) вечером перед поездкой — ни-ни, ни капли в рот. Правда, не вполне понятно почему: то ли вообще не пьют, то ли боятся ГИБДД, то ли боятся вовремя не остановиться и уйти в запой до самого утра.

Остальные 66% (5403 респондента) позволяют себе алкоголь вечером, твердо зная, что на утро «будут огурцом». Другими словами, большинство из наших читателей четко знают свою норму безопасного потребления спиртного. Из них 17%(или 1430 человек) могут спокойно поужинать под бокал пива. Чуть меньше, 14% (1158 опрошенных) предпочитают провести вечер с бокалом вина.

Гораздо больше — 26% (2096 граждан) — склоняются к нескольким рюмкам водки за ужином, под хорошую закуску и не имеют никаких следов пьянства в организме по утру. Кроме того, в рядах наших читателей обнаружилось аж 9% (719 человек), которые предпочитают всем прочим вечерним напиткам виски — но не более стаканчика.

О чем говорят результаты нашего опроса? Да о том, что российские водители в массе своей прекрасно освоили культуру пития и для них этот процесс отнюдь не означает достижения состояния «нажраться». От этого, в том числе, и число аварий с участием пьяных водителей становится все меньше и меньше.

штрафы, лишение прав, медосвидетельствование, медсправка, ПДД, ГИБДД
21 августа 2018
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