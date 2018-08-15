ГИБДД: пьяные водители научились не попадать в аварии

ГИБДД собрала и опубликовала очередную порцию данных об аварийности на дорогах страны — за январь-июль 2018 года. Чаще всего эта груда сухих цифр никаких сенсаций не приносит. Тысячи аварий, погибших, раненных — ну кому интересно разбираться в процентиках роста того показателя, падении этого? Но на сей раз нудное копание в цифири совершенно неожиданно преподнесло чуть ли не сенсацию.

Оказывается, в июле этого года на дорогах России серьезных дорожных инцидентов, связанных с пьянством за рулем, произошло почти вдвое (на 44%!) меньше, чем в прошлом году! Можно, конечно, считать этот рекорд чем-то вроде случайности. Но это не так, поскольку тенденция резкого падения числа пьяных аварий прослеживается с самого начала 2018 года. За прошедшие январь-июль таких ДТП было зафиксировано 7378 штук, а за тот же период 2017 года — 8857. Падение — 17%. Это действительно очень много.

Да и процент «пьяных» происшествий с пострадавшими в общей массе аварий уменьшается заметно. Если считать все случаи, в том числе и те, когда водители-аварийщики отказывались от медосвидетельствования, то доля подобных инцидентов в общей массе уменьшилась за 7 месяцев текущего года с 12% до 10%. При том, что общее количество ДТП с пострадавшими за этот же период почти не изменилось, снизившись всего на пару процентов — с 87 000 до 85 000. Вывод: «пить стали меньше, пить стали аккуратней»!