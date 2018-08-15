ГИБДД: пьяные водители научились не попадать в аварии

Опубликованная ГИБДД официальная статистика дорожно-транспортных происшествий в России с начала года демонстрирует удивительную тенденцию: в стране резко уменьшилось количество аварий с пострадавшим, случившихся по вине пьяных водителей.
Алексей Батушенко

ГИБДД собрала и опубликовала очередную порцию данных об аварийности на дорогах страны — за январь-июль 2018 года. Чаще всего эта груда сухих цифр никаких сенсаций не приносит. Тысячи аварий, погибших, раненных — ну кому интересно разбираться в процентиках роста того показателя, падении этого? Но на сей раз нудное копание в цифири совершенно неожиданно преподнесло чуть ли не сенсацию.

Оказывается, в июле этого года на дорогах России серьезных дорожных инцидентов, связанных с пьянством за рулем, произошло почти вдвое (на 44%!) меньше, чем в прошлом году! Можно, конечно, считать этот рекорд чем-то вроде случайности. Но это не так, поскольку тенденция резкого падения числа пьяных аварий прослеживается с самого начала 2018 года. За прошедшие январь-июль таких ДТП было зафиксировано 7378 штук, а за тот же период 2017 года — 8857. Падение — 17%. Это действительно очень много.

Да и процент «пьяных» происшествий с пострадавшими в общей массе аварий уменьшается заметно. Если считать все случаи, в том числе и те, когда водители-аварийщики отказывались от медосвидетельствования, то доля подобных инцидентов в общей массе уменьшилась за 7 месяцев текущего года с 12% до 10%. При том, что общее количество ДТП с пострадавшими за этот же период почти не изменилось, снизившись всего на пару процентов — с 87 000 до 85 000. Вывод: «пить стали меньше, пить стали аккуратней»!

stephenbabcock

Однозначно ответить на вопрос о причинах столь резкого и масштабного падения числа пьяных аварий достаточно сложно. Никаких новых законов, ужесточающих ответственность за езду в алкогольном или наркотическом опьянении в последнее время не принималось и не вводилось. Особых прорывов в деле пропаганды безопасности дорожного движения или здорового образа жизни тоже как-то не наблюдалось и не наблюдается.

Более менее правдоподобным видится следующее объяснение. Уже много лет подряд пьяных водителей все лишают и лишают «прав». Особо злостных пьяниц-рецидивистов штрафуют на внушительные суммы. Но доля пьяных аварий в общей картине ДТП, в общем и целом, до последнего времени оставалась примерно на одном и том же уровне. Но теперь, вполне возможно, мы подошли к границе, за которой количество наконец-то начало переходить в качество. Основной контингент пьяни за рулем так или иначе принудили к пешему образу передвижения.

«Подвыбили», так сказать, из-за руля заметную долю граждан, склонных у злоупотреблению веселящими веществами и жидкостями. Вот и ДТП с их участием становятся реже.

Гораздо проще объяснить зафиксированную ГИБДД тенденцию к снижению другого вида аварий — из-за плохих дорог. В протоколах полицейские обычно называют их гораздо более обтекаемо: что-то типа «ДТП, при котором зафиксированы нарушения требований к состоянию дороги по условиям обеспечения БДД». Но все прекрасно понимают, о чем тут на самом деле речь.

Как бы то ни было, но подобных аварий стало тоже заметно меньше. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за 7 месяцев 2018-го их насчитали 35 298 штук против 40 447 за январь-июль 2017-го. Падение на 12% — это очень много на самом деле. Особенно если вспомнить, что в 2017 году почти при половине всех аварий в стране полиция фиксировала «нарушения требований к состоянию дорог».

В данном случае улучшение ситуации объясняестся просто: все больше дорог приводится в нормалное состояние. Основные федеральные трассы уже почти все, на региональных тоже кое-какая активность фиксируется. Общий уровень, как видим, глобально улучшается, несмотря даже на то, что в регионах деньги от акцизов на бензин часто пускают не в дорожную отрасль, как положено, а на какие-то свои нужды. Да и воровство-откаты в этой сфере, судя по всему, никто еще полностью победить не сумел.

Отсутствие громких уголовных дел в этой отрасли говорит лишь о том, что правоохранители не получали глобальной команды «фас» в отношении дорожников всея России. Ну да и бог с ними, раз улучшения с аварийностью имеются.

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15 августа 2018
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