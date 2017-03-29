Экспорт Land Rover из России вырос вдвое

Как сообщает агенство «Автостат», наибольшее количество автомобилей отправилось в Китай (1792 машины), в Германию (775 экземляров), США (327 штук) и Финляндию (183 машины), однако здесь не учтены данные по странам Таможенного союза. При этом чаще других экспортировались самые дорогие модели британской марки: Range Rover и Range Rover Sport.

Напомним также, что по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕВ) в 2016 году российские официальные дилеры Land Rover реализовали 9122 автомобиля — продажи компании сократились на 21% в сравнении с предшествующим годом.