Три версии трагедии: в страшном ДТП в Татарстане погибло 14 человек

Фото 16 mchs.gov.ru
Около часа ночи 2 июля в Заинском районе Татарстана произошло страшное ДТП: в результате столкновения автобуса и грузовика погибло 14 человек (в том числе и годовалый ребенок) и еще 15 были ранены. Кто виноват в трагедии, выясняет следствие, но уже сейчас есть как минимум три версии причин происшествия.
Михаил Ростарчук

По первой из них водитель автобуса, следовавшего из Самары в Ижевск решил обогнать медленно ползущий КамАЗ, тянувший на жесткой сцепке другой грузовик марки MAN (в последнем, кстати сказать, в нарушение всех правил не было шофера). Однако рулевой автобуса не справился с управлением, зацепил обгоняемое транспортное средство, в результате чего тягач вылетел в кювет, а автобус перевернулся и несколько десятков метров «скользил» по дороге на боку.

По второй версии водитель автобуса тривиально заснул. В рамках этого предположения уже задержан руководитель самарской компании «Евразийская корпорация автовокзалов», которой принадлежал автобус. Ее гендиректора подозревают в причастности к оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц. Косвенно о том, что сотрудники фирмы нарушали существующие нормы, говорит и тот факт, что, по свидетельству выживших пассажиров, водитель автобуса подбирал голосовавших на трассе людей, что так же категорически запрещено.

Фото misanec.ru

И, наконец, рассматривается версия о том, что водитель автобуса был ослеплен фарами встречного автомобиля, что и привело к столь печальным последствиям: у перевернувшегося автобуса от удара сдетонировали топливные баки.

Все три водителя участвовавшей в ДТП техники (в автобусе находился и сменщик виновника происшествия) сейчас госпитализированы и, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», как минимум двое из них — КамАЗа и управлявшего автобусом в момент ДТП — будут арестованы.

В республике объявлен траур, отменены все праздники и сабантуи, а группа «Ленинград» перенесла юбилейный концерт, назначенный на 2 июля.

безопасность дорожного движения, авария, ДТП
2 июля 2017
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