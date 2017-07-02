Три версии трагедии: в страшном ДТП в Татарстане погибло 14 человек

По первой из них водитель автобуса, следовавшего из Самары в Ижевск решил обогнать медленно ползущий КамАЗ, тянувший на жесткой сцепке другой грузовик марки MAN (в последнем, кстати сказать, в нарушение всех правил не было шофера). Однако рулевой автобуса не справился с управлением, зацепил обгоняемое транспортное средство, в результате чего тягач вылетел в кювет, а автобус перевернулся и несколько десятков метров «скользил» по дороге на боку.

По второй версии водитель автобуса тривиально заснул. В рамках этого предположения уже задержан руководитель самарской компании «Евразийская корпорация автовокзалов», которой принадлежал автобус. Ее гендиректора подозревают в причастности к оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц. Косвенно о том, что сотрудники фирмы нарушали существующие нормы, говорит и тот факт, что, по свидетельству выживших пассажиров, водитель автобуса подбирал голосовавших на трассе людей, что так же категорически запрещено.