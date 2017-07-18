Какие бренды лидируют по продаже новых и подержанных авто

Так, по итогам первых пяти месяцев нынешнего года наибольшая доля новых автомобилей в структуре у компании KIA — 47%. То есть чуть меньше половины от всего объема проданных машин корейской марки — новые, а остальные 53% авто реализованы на вторичном рынке. Также высокие показатели доли новых автомобилей у производителей Renault и Skoda — 42% и 40% соответственно, сообщает агентство «Автостат».

Компания Peugeot, напротив, лидирует по доле реализации машин с пробегом. Почти все проданные за пять месяцев автомобили французской марки — подержанные. А на новые машины приходится лишь 6%, что, впрочем, неудивительно, учитывая ценовую политику компании. Отметим также, что на второй строчке расположилась компания Suzuki (92%), а на третьей — Mitsubishi (91%).