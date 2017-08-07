Названы самые дешевые иномарки, продающиеся в России

Datsun on-DO, оснащенный 1,6-литровым 82-сильным мотором, обойдется покупателю в 436 000 рублей, сообщает портал Daily-Motor. Таким образом, этот японский бюджетник является на сегодняшний день самым дешевым автомобилем среди иномарок.

На втором месте расположился хетчбэк Ravon R2, который по сути представляет собой перелицованный Chevrolet Spark. За эту машину, укомплектованную 1,2-литровым 85-сильным двигателем, дилеры попросят не менее 439 000 рублей.

Третьей в рейтинге самых доступных иномарок стала другая модель китайского производителя Ravon — седан Nexia, под капотом которого трудится 1,5-литровый мотор мощностью 106 л. с. Ценник на этот автомобиль стартует с отметки в 449 000 целковых.

Следом идет седан Brilliance H230 — за машину с 1,5-литровым 105-сильным агрегатом придется выложить как минимум 459 900 рублей. А замыкает лидерскую пятерку FAW Oley — прайсы на эту модель начинаются с отметки в 470 000 рублей. В движение этот китайский седан приводит 102-сильный двигателей объемом 1,5 литра.