Рамный внедорожник Roewe RX8 поступил в продажу

Несколько лет назад представители компании SAIC объявили о своем намерении наладить поставки автомобилей Roewe за границу. В число стран, где должны были начаться продажи, вошла и Россия, но до нас эти китайские машины так и не доехали.

В Поднебесной же модельный ряд Roewe представлен множеством различных моделей. На днях он пополнился новым рамным внедорожником RX8, который оценили в 223 800 юаней, что по нынешнему курсу эквивалентно 2 032 000 рублей.

Автомобиль унаследовал черты своего младшего брата Roewe RX5. Длина машины составляет 4923 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1810 мм, а колесная база — 2850 мм. Новый RX8 предлагается покупателям как в семи-, так и в восьмиместном исполнении.

Внедорожник безальтернативно комплектуется двухлитровым 224-сильным турбомотом, в паре с которым трудится шестиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. Покупатели могут заказать автомобиль с системой переднего или полного привода.

По данным Njcar, в список оснащения RX8 входят камеры кругового обзора, круиз-контроль, мониторинг слепых зон, люк в крыше, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, а также мультимедийный комплекс с поддержкой смартфонов.