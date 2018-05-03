Названы самые популярные автомобили, которые используются в такси

Сегодня таксомоторные парки предлагают клиентам самые разные автомобили — от бюджетных машин для тех, кто не хочет переплачивать за поездку, до роскошных седанов, на которых передвигаются граждане, привыкшие к удобствам. Чаще других на дорогах встречаются все же иномарки попроще. Причем самые популярные авто, как оказалось, модели Volkswagen.

В 2017 году автосалоны передали юридическим лицам, предоставляющим услуги такси и аренды, около 29 000 легковушек. По данным агентства «Автостат», наибольшая доля у Volkswagen — на машины это марки пришлось 18,3%, то есть примерно 5300 единиц. Какие именно модели пользовались наибольшим спросом у компаний — к сожалению, не сообщается. Но можно с уверенностью предположить, что лучше других продавались Polo.

На второй строчке рейтинга с долей в 17,9% расположилась Skoda, на третьем — Hyundai (15,2%). KIA оказалась лишь четвертой (13,3%), а замыкает лидерскую пятерку Renault, на машины которой пришлось 9,5%. В первую десятку также вошли Ford (7%), Nissan (4,6%), Toyota (1,7%), Mercedes-Benz (1,6%) и отечественная LADA (1,5%).