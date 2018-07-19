Американский автомобильный рынок вырос на 5%

Если анализировать данные за первую половину 2018 года, то здесь динамика не столь ярко выражена: объем заокеанского авторынка увеличился всего на 1,9% относительно аналогичного периода 2017-го. С января по июнь в Америке было реализованно 8 617 755 новых автомобилей.

Первое место в Штатах по объему продаж легковушек в прошлом месяце заняла компания General Motors (GM) — дилеры брендов, входящих в этот концерн, сумели пристроить 256 976 машин, а это на 5,7% больше, чем в минувшем году. Кстати сказать, сегодня GM принадлежат марки Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Holden, Baojun, Wuling и FAW.

Вторую строчку в рейтинге получил Ford, чьи продажи подросли на 1%: шоу-румы покинули 229 537 новых легковых автомобилей. А ТОП-3 лидеров американского авторынка замыкает Toyota — в пользу «японцев» свой выбор сделал 209 601 покупатель, то есть, на 3,6% больше, нежели в июне 2017 года.

Четвертое и пятое места в списке самых продаваемых авто в Соединенных Штатах достались компаниям FIAT Chrysler Automobiles (FCA) и Honda, которые реализовали 203 214 (+8%) и 146 563 машины (+4,8%) соответственно, об этом сообщает Automotive News Data Center.

Напомним, что отечественный рынок в июне вырос на 10,8%: за этот месяц россияне купили 156 351 авто.