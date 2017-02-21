В Москве появится «выделенка» посреди Ленинградского шоссе

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ЦОДД анонсировал десять новых мест на дорогах столицы, где власти собираются переделать схему движения. Эффективность модернизаций проверят временем.

Максим Строкер

Вслед за первыми десятью точками на дорожной карте столицы, где Центр организации дорожного движения Москвы уж запланировал масштабные изменения схем движения в 2017 году, достоянием гласности стали еще десяток участков, которым уготована аналогичная судьба. Перечень объектов опубликовал на своей странице в соцсети замглавы ситуационного центра ЦОДД Андрей Мухортиков.

Первым номером идет выезд с улицы Алабяна на Ленинградский проспект. Тут поставят светофор на выезде с Алабяна на дублер проспекта. Съезд будет переразмечен на две полосы. В правой из них выезд с Алабяна в центр будет работать под зеленую «стрелку» постоянно. А в левой полосе выезд к развороту в сторону области будет разрешен только когда дублеру «Ленинградки» в сторону центра будет гореть красный свет.

Большая Тульская в сторону центра в районе пересечения с ТТК получит пять рядов движения за счет сужения существующих от Новоданиловского проезда до ТТК и перед площадью Серпуховской заставой. В сторону области перед Новоданиловским проездом разметят четыре полосы для машин и одну выделенку. Под Третьим кольцом для проезда из центр оставят всего две полосы.

Далее речь идет об участке Волгоградского проспекта от ТТК до улицы Талалихина и Остаповском проезде. На Остаповском проезде перед АЗС создается новый разворот, который сократит путь с Люблинской улицы на внутреннюю сторону ТТК на 1,5 километра. Причем для этого больше не придется выезжать на Волгоградский проспект. Кроме того, от Остаповского проезда до улицы Талалихина за счет сужения существующих полос появится четыре полосы движения в сторону центра. Сам выезд с Остаповского проезда прикроют островком безопасности, что позволит включать постоянный «зеленый» Волгоградскому проспекту.

Там же, на Волгоградском проспекте на съезде на Третье кольцо при движении от Текстильщиков вместо одной широкой появится две суженные полосы. Кроме того, в районе Третьего кольца добавится направляющая разметка с островками безопасности, прикрывающими оба выезда с Третьего кольца и двумя полосами движения в сторону центра. В самом широком участке проспекта над ТТК нарисуют «выделенку». У остановки «Спецэлектрод» за счет смещения разметки на появятся карманы для общественного транспорта.

Кроме того, на участке проспекта от Люблинской до улицы академика Скрябина в сторону за счет смещения осевой линии трассы нарисуют четыре полосы вместо трех. А на дублерах вдоль эстакады над Волжским бульваром организуют выделенные полосы. Выезд с дублера в центр получит полосу разгона.

Выезд с Большой Дорогомиловской на Кутузовский проспект сделают более плавным за счет перерисовывания разметки.

В районе пересечения Ленинградского шоссе и МКАД на мосту через Канал имени Москвы выделенная полоса пойдет не по крайнему правому краю, а практически посередине проезжей части направления в область.

На улице Ленинская Слобода в сторону ТТК добавится полоса движения за счет сужения разметки.

Будет создан левый поворот с 6-й Радиальной на Липецкую улицу в область. Пешеходный переход перенесут, а прямой левый поворот с Липецкой на 6-ю Радиальную будет отменен, туда можно будет попасть через разворот под эстакадой, расположенный в 300 метрах.

На пересечении Хорошевского шоссе с улицей Маргелова со 2-го Хорошевского проезда будет разрешен поворот налево и проезд прямо на улицу Маргелова. А с направления Хорошевского шоссе в центр разрешат левый поворот на улицу Маргелова.

безопасность дорожного движения, дорога
22 февраля 2017
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