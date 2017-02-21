В Москве появится «выделенка» посреди Ленинградского шоссе

Вслед за первыми десятью точками на дорожной карте столицы, где Центр организации дорожного движения Москвы уж запланировал масштабные изменения схем движения в 2017 году, достоянием гласности стали еще десяток участков, которым уготована аналогичная судьба. Перечень объектов опубликовал на своей странице в соцсети замглавы ситуационного центра ЦОДД Андрей Мухортиков.

Первым номером идет выезд с улицы Алабяна на Ленинградский проспект. Тут поставят светофор на выезде с Алабяна на дублер проспекта. Съезд будет переразмечен на две полосы. В правой из них выезд с Алабяна в центр будет работать под зеленую «стрелку» постоянно. А в левой полосе выезд к развороту в сторону области будет разрешен только когда дублеру «Ленинградки» в сторону центра будет гореть красный свет.

Большая Тульская в сторону центра в районе пересечения с ТТК получит пять рядов движения за счет сужения существующих от Новоданиловского проезда до ТТК и перед площадью Серпуховской заставой. В сторону области перед Новоданиловским проездом разметят четыре полосы для машин и одну выделенку. Под Третьим кольцом для проезда из центр оставят всего две полосы.