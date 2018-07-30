Чем занимаются российские автолюбители в пробках

В ходе эксперимента, который проводился в течение июня-июля 2018 года, было опрошено 120 автомобилистов. Аналитики выяснили, что занятия в пробках отличаются в зависимости от возраста и пола. Большинство опрошенных проводят в заторах не меньше получаса в день.

73% мужчин в возрасте до 35 лет изучают в пробке последние новости, 62% — от 35 до 60 лет — слушают любимую музыку или аудиокниги, а примерно 10% — разговаривают по телефону или ищут новый маршрут в навигационной системе. 81% сильной половины человечества старше 60 лет чаще всего предпочитают следить за дорожной обстановкой, не отвлекаясь от дороги на смартфон.

87% девушек в возрасте от 23 до 35 лет в заторах любят приводить себя в порядок: занимаются макияжем или поправляют прическу, при этом 95% — не отказывают себе в общении в соцсетях. Женщины старше 40 лет не тратят время на глупости, и даже в пробке используют его с максимальной пользой: 67% автолюбительниц ведут деловые переговоры, проверяют почту, составляют документацию и занимаются тайм-менеджментом, сообщают эксперты ГК «АвтоСпецЦентр».

Надо сказать, что, самые крупные заторы ждут водителей осенью, перед Новым годом и во время масштабных мероприятий. Гораздо быстрее едут машины во время каникул и отпусков — летом и в январе.