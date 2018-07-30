Магия обаяния: тест-драйв Mazda CX-5 против Toyota RAV4, VW Tiguan и KIA Sportage

Фото "АвтоВзгляд"
Японцы из Mazda прекрасно знают, что красота спасет мир, иначе бы не создали кроссовер Mazda CX-5, который стал локомотивом продаж марки на российском рынке. Но красота красотой, а деньги счет любят, поэтому портал «АвтоВзгляд» сравнил потребительские характеристики модного «японца» с его самыми востребованными конкурентами.
Денис Халфин

Сегмент малоразмерных кроссоверов остается одним из самых популярных на российском авторынке, и среди его представителей разгорается нешуточная конкурентная борьба. Mazda CX-5 прочно удерживает свои позиции за место под солнцем, хотя в тройку лидеров сегмента все-таки не входит. По данным АЕБ, KIA Sportage за минувшее полугодие разошлась у нас в количестве 16 660 экземпляров, Volkswagen Tiguan — 15 579 штук, а Toyota RAV4 — 13 423 штук, в то время как владельцами Mazda CX-5 в этом году стало 10 219 россиян.

Несмотря на такое положение дел, у CX-5 найдется ряд серьезных конкурентных преимуществ. Во-первых, это выигрышная внешность, о которой уже сказано-пересказано предостаточно. Mazda действительно выделяется среди одноклассников ярким и запоминающимся обликом. Во-вторых, в сравнении с ними она может похвастаться апартаментами практически премиум-класса. Качество сборки и эргономика на самом высоком уровне.

Кроме того, кроссовер вполне может служить примером прекрасно сбалансированного автомобиля в отношении ездовых характеристик. С мотором объемом 2,5 л мощностью 192 л. с. СХ-5 обладает великолепной управляемостью, комфортной подвеской и адекватной для своего класса динамикой. Все это вкупе формирует ту харизму, которая выгодно отличает его от конкурентов.

Напомним, что среди представителей одного из самых популярных сегментов российского авторынка Mazda CX-5 доступна с двумя бензиновыми моторами. Стандартная комплектация Drive предлагается в переднеприводном варианте со 150-сильной «четверкой» объемом 2,0 л и шестиступенчатой «механикой». Стоит такой кроссовер 1 473 000 рублей. С аналогичным мотором СХ-5 продается с «автоматом» в моноприводном и полноприводном вариантах по цене от 1 670 000 до 1 950 000 «деревянных».

Более мощный 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 192 л. с. модель доступен только в версиях 4х4 с автоматической коробкой за 1 885 000 – 2 065 000 рублей. Топовая комплектация была у нас на лонг-тесте.

Самым востребованным конкурентом в классе компактных SUV, не считая самых дешевых бюджетников, остается KIA Sportage. «Кореец» обладает более разнообразной силовой линейкой — c тремя вариантами двигателей, среди которых представлен турбодизель. Это явное преимущество кроссовера от KIA, тем более, что популярность силовых агрегатов на тяжелом топливе среди россиян растет. Мало того, Sportage в комплектации Classic «Теплые опции» с 2,0-литровым мотором мощностью 150 л. с. дешевле аналогичной версии Mazda CX-5 Drive на 83 100 рублей.

Топовой версии «японца» Supreme наиболее соответствует модификация корейской модели Premium, которая дешевле на 25 000 рублей. Но при этом следует учитывать разницу в характеристиках силового агрегата: KIA оснащается 2,0-литровым 150-сильным мотором, а у Mazda объем двигателя составляет 2,5 л, а мощность — 192 л. с. «Японка» разгоняется быстрей «корейца» на 2,6 секунды, но в то же время расход топлива у CX-5 меньше — 7,2 л на 100 км в смешанном цикле, а у Sportage — 8,3 л на сотню.

Безусловно, расширенная силовая линейка «корейца» помогает ему сохранять лидерство в классе. Но, согласитесь, поставив рядом два этих кроссовера, и сравнив их экстерьеры, сразу становится понятна их главная концептуальная разница. Аналогичные ощущения возникают и при сравнении салонов — сразу понятно, кто из них аристократ.

Похожая ситуация складывается с другим конкурентом — Toyota RAV4, который так же, как и «кореец» предлагается с тремя моторами, один из которых турбодизель. С одной существенной разницей — цена стандартной комплектации «Тойоты» со 146-сильным мотором объемом 2,0 л на 47 000 дороже, чем аналогичная Mazda CX-5. При этом у них почти одинаковое время разгона до 100 км в час — чуть более 10 секунд, но СХ-5 расходует топливо на литр меньше, чем RAV4.

Кроме того, самая богатая комплектация «Мазды» Supreme доступней аналога Toyota, которым можно считать Престиж Safety со 180-сильным мотором, на целые 175 000 рублей. До сотни они ускоряются со схожим показателем — СХ-5 за 9 секунд, RAV4 — за 9,4, но Mazda также экономичней — в смешанном цикле она потребляет 7,2 л на 100 км, а Toyota — 8,6 л. Ну, и по ездовым характеристикам RAV4 проигрывает СХ-5.

Пожалуй, самым сильным конкурентом «Мазды» в классе можно считать VW Tiguan. В начальной комплектации «немец» дешевле на 74 000 «деревянных» (1 399 000). С одной стороны у него менее мощный 125-сильный силовой агрегат объемом 1,4 л, но с другой у «Тигуана» более богатое оснащение.

Топовую версию Mazda CX-5 Supreme с 2,5-литровым двигателем мощностью 190 л. с. за 2 065 000, уместно сравнивать с VW Tiguan в комплектации City со 180-сильным 2,0-литровым TSI c ценником 2 039 000 рублей. При этом «немец» может похвастаться опциями, которые отсутствуют у «японки», равно как и наоборот. Например, у «Тигуана» нет проекционного дисплея, которым оснащен СХ-5. В любом случае выбор одного из двух вариантов, как и конечная цена, будет зависеть от предпочтений того или иного покупателя.

Конечно, немецкая модель традиционно практичней японской, но «Мазда» в этом смысле далеко от «Фольца» не отстала. И, опять же, трудно не учитывать магию ее обаяния, хоть эта абстракция и считается субъективной. Следует подчеркнуть, что мы намеренно сравнили Mazda CX-5 c самыми рейтинговыми конкурентами в классе, и это говорит о многом…

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30 июля 2018
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