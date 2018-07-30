Магия обаяния: тест-драйв Mazda CX-5 против Toyota RAV4, VW Tiguan и KIA Sportage

Сегмент малоразмерных кроссоверов остается одним из самых популярных на российском авторынке, и среди его представителей разгорается нешуточная конкурентная борьба. Mazda CX-5 прочно удерживает свои позиции за место под солнцем, хотя в тройку лидеров сегмента все-таки не входит. По данным АЕБ, KIA Sportage за минувшее полугодие разошлась у нас в количестве 16 660 экземпляров, Volkswagen Tiguan — 15 579 штук, а Toyota RAV4 — 13 423 штук, в то время как владельцами Mazda CX-5 в этом году стало 10 219 россиян.

Несмотря на такое положение дел, у CX-5 найдется ряд серьезных конкурентных преимуществ. Во-первых, это выигрышная внешность, о которой уже сказано-пересказано предостаточно. Mazda действительно выделяется среди одноклассников ярким и запоминающимся обликом. Во-вторых, в сравнении с ними она может похвастаться апартаментами практически премиум-класса. Качество сборки и эргономика на самом высоком уровне.

Кроме того, кроссовер вполне может служить примером прекрасно сбалансированного автомобиля в отношении ездовых характеристик. С мотором объемом 2,5 л мощностью 192 л. с. СХ-5 обладает великолепной управляемостью, комфортной подвеской и адекватной для своего класса динамикой. Все это вкупе формирует ту харизму, которая выгодно отличает его от конкурентов.