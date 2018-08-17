Как строят автомобильные мосты в России

Кроме того, состояние многих подобных конструкций — одна из главных проблем отечественных дорожников. Например, только в 2015–2016 годах в Сибири и на Дальнем Востоке обрушились не менее восьми мостов, возведенных еще во времена СССР. Многие другие находятся в аварийном состоянии. Так, в конце 2017 года администрация Уфы запретила проезд грузового транспорта по мосту через реку Белую, в опоре которого были обнаружены повреждения. Среди причин, вызывающих столь разрушительные реакции — повсеместный подъем уровня рек и паводковых вод, обусловленный серьезными климатическими изменениями, существенное увеличение нагрузок на транспортную инфраструктуру. Тем не менее, мы не только «латаем старье», но и возводим новые, высокотехнологичные «переправы», многим из которых даже нет аналогов в мире.

Крымский вопрос

И главная жемчужина в этом списке — Крымский мост. В том числе и по стоимости на стадии реализации проекта. Так, по данным одной из крупнейших российских дорожно-строительных компаний «Автобан», общий объем инвестиций в эту 'стройку века составит 228 млрд. руб. И удивляться столь колоссальной сумме не приходиться, поскольку это реально самый дорогой, масштабный и самый технически сложный проект в истории российского дорожно-мостового строительства.