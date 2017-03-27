Администрация Президента РФ раскритиковала платный въезд в города

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Законопроект, разрешающий местным властям вводить плату за въезд в города, принятый Госдумой в первом чтении, подвергся жесткой критике государственно-правового управления администрации президента. Юристы нашли там массу возможностей для коррупции.
Максим Строкер

Государственно-правовое управление администрации президента (ГПУ) нашло в проекте закона «Об организации дорожного движения в России» «коррупциогенный потенциал» и не рекомендовали его к принятию Госдумой. В своем отзыве на законопроект, который группа депутатов Госдумы мощно проталкивает ко второму чтению, ГПУ, фактически, повторяет большинство претензий, высказываемых общественными деятелями и СМИ — только с помощью юридически выверенных формулировок.

В частности, как сообщает ТАСС, ГПУ находит, что в законопроекте не предусмотрено «определение эффективности организации дорожного движения», что делает «затруднительным сделать вывод относительно обоснованности введения временного ограничения посредством взимания платы». «на наш взгляд, также являются весьма общими и предоставляют органам государственной власти субъектов России право посредством взимания платы устанавливать ограничение движения по своему усмотрению», — считают в ГПУ. Подобный подход «обладает существенным коррупциогенным потенциалом и поэтому нуждается в дополнительном обсуждении и корректировке».

Кроме того, временные ограничения движения в существующем законодательстве «обусловлены причинами, имеющими экстремальный характер (например, необходимость увеличения пропускной способности автомобильных дорог, проведение публичных или массовых мероприятий)», а в законопроекте нет каких-либо обоснований, требуемых для введения таких ограничений. ГПУ также сочло необходимым законодательно закрепить организацию альтернативного бесплатного проезда в случае введения платы за проезд по автомобильной дороге.

Некорректной названа и поправка о плате за въезд в «исторические районы городов», поскольку в российском законодательстве нет определения таких частей населенных пунктов. Кроме того, юристы администрации президента указали, что в законопроекте не предусмотрен бесплатный проезд в платные районы для транспортных средств войск Росгвардии и Следственного комитета.

И остается только пожалеть, что президентские юристы столь же внимательно не вчитались в принятые недавно Госдумой поправки в закон «Об ОСАГО», благодаря которым под угрозу поставлены не только худые кошельки автовладелоьцев, но безопасность дорожного движения.

госдума, платная парковка, платные дороги
27 марта 2017
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