Администрация Президента РФ раскритиковала платный въезд в города

Кроме того, временные ограничения движения в существующем законодательстве «обусловлены причинами, имеющими экстремальный характер (например, необходимость увеличения пропускной способности автомобильных дорог, проведение публичных или массовых мероприятий)», а в законопроекте нет каких-либо обоснований, требуемых для введения таких ограничений. ГПУ также сочло необходимым законодательно закрепить организацию альтернативного бесплатного проезда в случае введения платы за проезд по автомобильной дороге.

Некорректной названа и поправка о плате за въезд в «исторические районы городов», поскольку в российском законодательстве нет определения таких частей населенных пунктов. Кроме того, юристы администрации президента указали, что в законопроекте не предусмотрен бесплатный проезд в платные районы для транспортных средств войск Росгвардии и Следственного комитета.

И остается только пожалеть, что президентские юристы столь же внимательно не вчитались в принятые недавно Госдумой поправки в закон «Об ОСАГО», благодаря которым под угрозу поставлены не только худые кошельки автовладелоьцев, но безопасность дорожного движения.