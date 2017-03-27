Администрация Президента РФ раскритиковала платный въезд в города

Государственно-правовое управление администрации президента (ГПУ) нашло в проекте закона «Об организации дорожного движения в России» «коррупциогенный потенциал» и не рекомендовали его к принятию Госдумой. В своем отзыве на законопроект, который группа депутатов Госдумы мощно проталкивает ко второму чтению, ГПУ, фактически, повторяет большинство претензий, высказываемых общественными деятелями и СМИ — только с помощью юридически выверенных формулировок.
В частности, как сообщает ТАСС, ГПУ находит, что в законопроекте не предусмотрено «определение эффективности организации дорожного движения», что делает «затруднительным сделать вывод относительно обоснованности введения временного ограничения посредством взимания платы». «на наш взгляд, также являются весьма общими и предоставляют органам государственной власти субъектов России право посредством взимания платы устанавливать ограничение движения по своему усмотрению», — считают в ГПУ. Подобный подход «обладает существенным коррупциогенным потенциалом и поэтому нуждается в дополнительном обсуждении и корректировке».