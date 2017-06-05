В какой день недели лучше всего отправляться в дальнее автопутешествие

При этом астрологические рекомендации эксперта порталов «АвтоВзгляд» и WomanHit мастера китайской астрологии и фэн шуй Жанна Вэй. помогут вам не тратить время впустую там, где сегодня горит красный свет — о нем предупреждают оценки «единица» или «два» по нашей пятибалльной шкале. Оценки «четыре» или «пять» говорят о том, что отмеченные ими дела будут идти гладко, без сучка и задоринки. «Троечка» же, как всегда, дает вам право выбора, но в любом случае предупреждает об осторожности в принятии решений.

5 июня, понедельник — напряженный день, не стоит строить грандиозных планов — чем меньше перемещений вам сегодня предстоит, тем лучше. Внимание водителей — «2»; аварийность — «3»; начало путешествий — «1»; обращение в официальные инстанции — «3»; покупка — «1»; продажа — «5».

6 июня, вторник — короткие поездки сегодня окажутся более продуктивными, чем дальние перемещения — скорректируйте свой маршрут или почаще останавливаетесь в пути. Внимание водителей — «4»; аварийность — «3»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «4»; продажа — «3».

7 июня, среда — сообразительность и быстрые реакции будут сегодня вашим коньком — используйте их для решения вопросов, требующих активности и решительных действий. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «4»; продажа — «3».

8 июня, четверг — гармоничная энергетика дня позволит решить многие вопросы, будь то общение с официальными органами и инстанциями или обращение в страховые компании. Внимание водителей — «5»; аварийность — «4»; начало путешествий — «5»; обращение в официальные инстанции — «5»; покупка — «5»; продажа — «3».

9 июня, пятница — сегодня можно планировать важные дела, отправляться в дальние путешествия, покупать автомобили и автомобильные аксессуары — день великих свершений и грандиозных дел. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «5»; продажа — «3».

10 июня, суббота — если вам предстоит визит в сервисный центр, вы можете быть удивлены быстротой и качеством обслуживания. Чтобы быть созвучным с энергетикой дня запланируйте на сегодня ремонт или диагностику вашего автомобиля. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «4»; продажа — «2».

11 июня, воскресенье — не стоит слишком много планировать на это воскресенье. Больший успех сулят дела, связанные с завершением и избавлением от ненужных вещей — можете на этой волне, наконец, убраться в багажнике. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «3»; покупка — «2»; продажа — «5».