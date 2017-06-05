Самые страшные кроссоверы на российском рынке

Между прочим, если автомобиль по мнению некоторых придир имеет не самую удачную внешность, то это совсем не значит, что он не пользуется популярностью — даже если в число придир попадает большинство покупателей. Превосходным примером тому может служить успех Nissan Juke, нестандартный экстерьер которого многих приводил в ступор. Во период своего присутствия на российском рынке автомобиль мог похвастаться вполне приличными объемами реализации.

Правда, есть и обратные случаи. Так, Toyota с конца прошлого года начала мировые продажи своего кроссовера C-HR и даже получила «Одобрение типа транспортного средства» в России, как явствует из информации в базе «Роспатента». Однако ввозить в нашу страну машины японцы пока не торопятся. Вероятно, прав шеф-дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин, предположивший, что Toyota слишком радикально подошла к дизайну модели, рассчитывая на имя и авторитет марки, но теперь не очень уверена в успехе своей затеи.

Так или иначе, экстерьер некоторых автомобилей, как нам кажется, заслуживает пары «ласковых». Что мы и делаем, имея в виду лишь те машины, которые на настоящий момент официально продаются в России — в порядке возрастания их цены.