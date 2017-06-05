Самые страшные кроссоверы на российском рынке

Фото: www.bqphotography.com.au
Конечно, рассуждения на тему удачного или неудачного дизайна сильно отдают вкусовщиной. Как говорится, кто любит арбуз, а кто свиной хрящик. Впрочем, свое мнение иметь по этому скользкому вопросу, кажется, не возбраняется. И вот эксперты портала «АвтоВзгляд» отобрали пятерку самых некрасивых по их мнению кроссоверов.
Эдуард Раскин

Между прочим, если автомобиль по мнению некоторых придир имеет не самую удачную внешность, то это совсем не значит, что он не пользуется популярностью — даже если в число придир попадает большинство покупателей. Превосходным примером тому может служить успех Nissan Juke, нестандартный экстерьер которого многих приводил в ступор. Во период своего присутствия на российском рынке автомобиль мог похвастаться вполне приличными объемами реализации.

Правда, есть и обратные случаи. Так, Toyota с конца прошлого года начала мировые продажи своего кроссовера C-HR и даже получила «Одобрение типа транспортного средства» в России, как явствует из информации в базе «Роспатента». Однако ввозить в нашу страну машины японцы пока не торопятся. Вероятно, прав шеф-дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин, предположивший, что Toyota слишком радикально подошла к дизайну модели, рассчитывая на имя и авторитет марки, но теперь не очень уверена в успехе своей затеи.

Так или иначе, экстерьер некоторых автомобилей, как нам кажется, заслуживает пары «ласковых». Что мы и делаем, имея в виду лишь те машины, которые на настоящий момент официально продаются в России — в порядке возрастания их цены.

Фото: Renault

Renault Duster

Подтверждая вышесказанное, «Дастер» по итогам первых четырех месяцев этого года продавался весьма неплохо, заняв четвертое место в общем зачете и пропустив вперед только Hyundai Creta в компании кроссоверов. Его популярности, базирующейся на конкурентоспособной цене, отнюдь не помешали ультраперегруженная составными элементами оптика, лапидарная хромированная перекладина на радиаторной решетке и огромная губа защиты кузова, практически полностью заменившая передний бампер. По правде говоря, брат-близнец француза Nissan Terrano выглядит скромнее и приличнее.

Фото: KIA

KIA Soul

Нетвердо уверенный в своей классовой принадлежности, этот автомобиль всеми силами пытается отстоять свое право считаться кроссовером. Это сделать действительно нелегко при тотальном отсутствии полного привода и мизерном клиренсе в 153 мм. Не добавляет привлекательности машине малоизящный коробкообразный кузов. Собственно, и лицевая часть после рестайлинга не впечатляет. Изменение, пожалуй, к худшему, как сказал джентльмен, когда ему разменяли полкроны на два фальшивых шиллинга и шесть пенсов.

Фото: KIA

KIA Sportage

Решетка радиатора, выполненная в виде то ли носа, то ли улыбки тигра — одинаково не похоже ни на то, ни на другое — в принципе не отличается изысканностью формы, а на этом кроссовере смотрится откровенно нелепо. В сочетании с непропорционально маленькими для массивного передка фарами и фасеточными противотуманками автомобиль, как мы уже отмечали, выглядит как злая пародия на Котобуса из японского мультика «Тоторо».

Фото: Toyota

Toyota Land Cruiser Prado

Привет из прошлого столетия… Именитая марка, вообще-то, могла бы немного осовременить своего ископаемого монстра, а не отделываться туманными ссылками на желание сохранить дух настоящего внедорожника. Ибо дух этот гнездится в раме, зависимой подвеске, понижающей передаче и жестко подключаемом полном приводе, а вовсе не в архаичном внешнем виде машины. И тут не удастся отделаться одним лишь оттягиванием углов фар к лобовому стеклу и переднему бамперу — пора внести хоть минимальную гармонию в экстерьер, создающий ныне впечатление крайней неустойчивости всего сооружения.

Фото: www.netcarshow.com

Infiniti QX80

На последнем месте — исходя исключительно из умопомрачительной цены, а не из красоты дизайнерских решений — с полным основанием размещается большой кроссовер от американо-премиального бренда. В самом деле, при взгляде на автомобиль кажется, что он страдает синдромом Дауна — из-за массивного лба, нависающего над заплывшими глазками. Дисгармония линий совершенно не соответствует прайс-листу, самой маленькой суммой в котором значится 4 400 000 рублей. За такие деньги можно было бы соорудить что-нибудь посимпатичнее.

автопродажи, авторынок, кроссоверы
5 июня 2017
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