Как не попасть в смертельную аварию с дальнобойщиком

Прежде всего, видя на дороге фуру или грузовик водитель легковушки, должен четко знать: за рулем этой техники сидит человек, который может не посмотреть вовремя в зеркало, не обратить внимание на разметку и дорожные знаки или просто оказаться опасным лихачом. Поэтому всегда, имея дело с фурой, стоит априори считать, что в ее кабине находится не вполне адекватный человек. И исходя из этого посыла действовать. Мало кто по доброй воле станет сидеть на соседнем стуле с сумасшедшим. При этом полным полно авовладельцев, которые на многополосной трассе спокойно едут, держась справа или слева от дальнобойщика. Им и в голову не приходит, что шофер фуры может, на самом деле, и не видеть вашу машину в свои зеркала заднего вида и начать перестроение в соседний ряд не подозревая, что там движется другой транспорт.

По этой же причине не стоит нагло «переть под грузовик» при перестроениях, особенно когда количество полос движения на дороге уменьшается. Даже если фура по ПДД обязана вас пропустить, это не гарантирует, что ее водитель вас вообще видит. Наиболее «слепая» зона у тягачей обычно находится в районе правого переднего угла кабины и правого переднего колеса. Некоторые «дальнобои», чтобы хоть как-то подстраховаться от льнущих из правого ряда к бамперу тягача легковушек, приделывают там что-то типа мягкой пластиковой или резиновой палки длинной в 30—40 сантиметров. Чтобы в случае чего водитель легковушки заранее слышал звук контакта этого «фаллического символа» с кузовом своей машины. И не доводил до скрежета металла о металл, когда ДТП уже становится свершившимся фактом.