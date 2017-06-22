Как не попасть в смертельную аварию с дальнобойщиком

MK
В сезон отпусков мы все чаще оказываемся на загородных дорогах, где одну из главных опасностей, наряду с лихачами и «обочечниками» представляют неадекватные водители грузовиков и дальнобойных фур.
Максим Строкер

Прежде всего, видя на дороге фуру или грузовик водитель легковушки, должен четко знать: за рулем этой техники сидит человек, который может не посмотреть вовремя в зеркало, не обратить внимание на разметку и дорожные знаки или просто оказаться опасным лихачом. Поэтому всегда, имея дело с фурой, стоит априори считать, что в ее кабине находится не вполне адекватный человек. И исходя из этого посыла действовать. Мало кто по доброй воле станет сидеть на соседнем стуле с сумасшедшим. При этом полным полно авовладельцев, которые на многополосной трассе спокойно едут, держась справа или слева от дальнобойщика. Им и в голову не приходит, что шофер фуры может, на самом деле, и не видеть вашу машину в свои зеркала заднего вида и начать перестроение в соседний ряд не подозревая, что там движется другой транспорт.

По этой же причине не стоит нагло «переть под грузовик» при перестроениях, особенно когда количество полос движения на дороге уменьшается. Даже если фура по ПДД обязана вас пропустить, это не гарантирует, что ее водитель вас вообще видит. Наиболее «слепая» зона у тягачей обычно находится в районе правого переднего угла кабины и правого переднего колеса. Некоторые «дальнобои», чтобы хоть как-то подстраховаться от льнущих из правого ряда к бамперу тягача легковушек, приделывают там что-то типа мягкой пластиковой или резиновой палки длинной в 30—40 сантиметров. Чтобы в случае чего водитель легковушки заранее слышал звук контакта этого «фаллического символа» с кузовом своей машины. И не доводил до скрежета металла о металл, когда ДТП уже становится свершившимся фактом.

mk

Среди автовладельцев, особенно в регионах, и по сей день хватает умников, предпочитающих на трассе «липнуть» к заднему бамперу прицепа. Образующаяся в этом месте воздушная каверна разреженного воздуха обеспечивает пониженное аэродинамическое сопротивление для «висящего» тут легкового авто и, соответственно некоторую экономию топлива.. В древние времена, когда основу грузового автопарка страны составляли КамАЗ-ы да ЗиЛ-ы экономить таким образом бензин было не так опасно как сейчас. У современных тягачей и прицепов, как правило, отличные тормоза. Благодаря им в случае по-настоящему резкого торможения «экономист» почти гарантированно врежется в корму фуры.

Нельзя не предупредить об опасности перестроения на скорости прямо «под нос» тягачу. Мало того, что это в принципе нехорошо — втискиваться в соседний ряд с минимальными интервалами между впереди- и позади идущими машинами. В случае с фурой это еще и просто опасно. Не ожидающий такого маневра грузовоз может не успеть вовремя притормозить и сомнет вам багажник. По этой же причине только совсем уж сумасшедший додумается по тому или иному поводу «учить» фуру с помощью неоднкратного резкого торможения прямо перед ее капотом. Грузовик большой и тяжелый, а его водитель, особенно если у него в кабине работает видеорегистратор, может и не пожалеть зад легковушки, чей хозяин столь смело его подставляет.

выделенная полоса, сплошная линия, группа разбора, ДТП
22 июня 2017
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