Навязчивая реклама скоро достанет вас и в автомобиле

Фото: www.cracked.com
Если вы думаете, что автономные системы управления и прочие-разные подключенные автомобили представляют собой лишь сугубо технический аспект нашего будущего, то вы глубоко ошибаетесь. Производители товаров и услуг, а также рекламные и PR-агентства не замедлят при помощи этих новых технологий влезть вам в душу.
Эдуард Раскин

Много ли осталось в вашей жизни зон, свободных от навязчивой и раздражающей рекламы? Пожалуй, только дом и автомобиль. И то, лишь в том случае, если вы не включаете телевизор, радио, не подходите к городскому телефону и не отвлекаетесь от дороги на созерцание билбордов и растяжек. Тем не менее, отстоять свое право на личную жизнь, защищенную от постороннего вмешательства, в этих местах вы все-таки можете.

Однако с развитием таких технологий, как беспилотники и подключенные автомобили, один из двух оставшихся бастионов, похоже, скоро падет. Компании, производящие нужные, а чаще совершенно ненужные вам продукты и услуги, явно недовольны, что в салоне вашей машины к рекламе можно отнести разве что логотип на ступице рулевого колеса. Непорядок.

Первый звоночек уже прозвенел. Явно неспроста международная консалтинговая группа Ipsos недавно провела опрос, в котором попыталась оценить потенциальное согласие водителей на рекламу в их автомобилях, причем галочку можно было ставить против нескольких пунктов сразу. Респондентами оказались взрослые американцы, поскольку именно эта нация — самая рекламоориентированная и рекламозомбированная.

Фото: www.muscleandfitness.com

Но случилось страшное. Повального энтузиазма исследователи не встретили. Так, 49% опрошенных заявили, что реклама в автомобиле была бы им полезна, да и то сильно ограничили ее тематику. Они готовы выслушать информацию — посредством навигационной системы или голосовой связи — о специальных предложениях или акциях в тех магазинах, где уже раньше отоваривались.

Еще 42% не прочь получать напоминание об услугах, которыми они часто пользуются — например, о работе любимой автомойки. У 30% интерес вызывает сервис, рекомендующий, где выпить по дороге на работу чашечку кофе. Почти столько же — 29% опрошенных не возражали бы против того, чтобы автомобиль указывал им расположение близлежащих супермаркетов. И, наконец, 27% могли бы потерпеть сообщения своей машины о том, что она проезжает мимо ресторана, который они когда-то посетили.

Ну американцы, что с них взять…

Интересно, как бы отреагировали на подобный вопросник отечественные водители. Если с женщинами тут все более-менее понятно, то реакцию наших мужчин портал «АвтоВзгляд» предсказать не берется.

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4 апреля 2018
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