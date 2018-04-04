Навязчивая реклама скоро достанет вас и в автомобиле

Много ли осталось в вашей жизни зон, свободных от навязчивой и раздражающей рекламы? Пожалуй, только дом и автомобиль. И то, лишь в том случае, если вы не включаете телевизор, радио, не подходите к городскому телефону и не отвлекаетесь от дороги на созерцание билбордов и растяжек. Тем не менее, отстоять свое право на личную жизнь, защищенную от постороннего вмешательства, в этих местах вы все-таки можете.

Однако с развитием таких технологий, как беспилотники и подключенные автомобили, один из двух оставшихся бастионов, похоже, скоро падет. Компании, производящие нужные, а чаще совершенно ненужные вам продукты и услуги, явно недовольны, что в салоне вашей машины к рекламе можно отнести разве что логотип на ступице рулевого колеса. Непорядок.

Первый звоночек уже прозвенел. Явно неспроста международная консалтинговая группа Ipsos недавно провела опрос, в котором попыталась оценить потенциальное согласие водителей на рекламу в их автомобилях, причем галочку можно было ставить против нескольких пунктов сразу. Респондентами оказались взрослые американцы, поскольку именно эта нация — самая рекламоориентированная и рекламозомбированная.