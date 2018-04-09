Какие семейные авто предпочитают россияне

Так, согласно опросу, проведенному экспертами ГК «АвтоСпецЦентр» среди автовладельцев, в семьях которых больше двух человек, 72% респондентов для длительных поездок предпочитают внедорожники и кроссоверы, 14% — универсалы, 10% — хэтчбеки и 4% — минивэны.

При этом опрашиваемые подчеркнули, что ценят кроссоверы в первую очередь благодаря их комфорту и вместительности, поскольку для семейных нужд нужна машина не просто с достаточным количеством посадочных мест, а с просторным салоном, вместительным багажником плюс достаточно проходимая.

В принципе, всем этим качествам в еще большей мере отвечают минивэны, однако 67% опрошенных отметили, что использовать минивэн в условиях мегаполиса проблематично. Что же касается универсалов, среди которых имеются и модели повышенной проходимости, то хотя спрос на них и растет, однако по мнению респондентов, он сдерживается относительно узкой модельной линейкой, предлагаемой сегодня автопроизводителями на российском рынке. Однако на самом деле это не так. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», линейка «сараев» от разных брендов в нашей стране достаточно широка, просто по ряду причин (включая невысокую рекламную и маркетинговую активность автостроителей в продвижении этого типа кузова)не многие наши соотечественники об этом осведомлены. Тем не менее, повторимся, и их продажи растут.