Какие семейные авто предпочитают россияне

Российские автовладельцы медленно, но уверенно меняют свое мнение о том, каким должен быть кузов автомобиля. Если долгое время большинство из них отдавало предпочтение седанам, то сегодня они все чаще отдают предпочтение кроссоверам и внедорожникам. При этом растет спрос и на столь непопулярные еще совсем недавно хетчбэки, универсалы и даже минивэны. Хотя на последние спрос по-прежнему минимален.
Михаил Ростарчук

Так, согласно опросу, проведенному экспертами ГК «АвтоСпецЦентр» среди автовладельцев, в семьях которых больше двух человек, 72% респондентов для длительных поездок предпочитают внедорожники и кроссоверы, 14% — универсалы, 10% — хэтчбеки и 4% — минивэны.

При этом опрашиваемые подчеркнули, что ценят кроссоверы в первую очередь благодаря их комфорту и вместительности, поскольку для семейных нужд нужна машина не просто с достаточным количеством посадочных мест, а с просторным салоном, вместительным багажником плюс достаточно проходимая.

В принципе, всем этим качествам в еще большей мере отвечают минивэны, однако 67% опрошенных отметили, что использовать минивэн в условиях мегаполиса проблематично. Что же касается универсалов, среди которых имеются и модели повышенной проходимости, то хотя спрос на них и растет, однако по мнению респондентов, он сдерживается относительно узкой модельной линейкой, предлагаемой сегодня автопроизводителями на российском рынке. Однако на самом деле это не так. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», линейка «сараев» от разных брендов в нашей стране достаточно широка, просто по ряду причин (включая невысокую рекламную и маркетинговую активность автостроителей в продвижении этого типа кузова)не многие наши соотечественники об этом осведомлены. Тем не менее, повторимся, и их продажи растут.

Фото: LADA

Впрочем, как и популярность хетчбэков, долгое время в России недооцененных. Как выяснилось в ходе исследования, сегодняшние среднестатистические российские семьи предпочитают компактные 4-х местные хетчбэки, которые удобно парковать, к тому же такие авто экономичны, а их салоны салон приспособлены для перевозки необходимого для отдыха на даче багажа.

Схожую картину эксперты отмечают и в масштабах страны. Динамика продаж автомобилей D-класса в России стремительно снижается: по итогам четвертого квартала 2017 года продажи уменьшились на 12,4%. Россияне со средним достатком переориентировались на недорогие и компактные авто. В том числе и потому, что все чаще, выбирая машину, учитывают и стоимость ее содержания. И с этой точки зрения выгодными семейными авто респонденты считают компактные седаны и компактные кроссоверы (83% опрошенных), дороже содержание автомобиля обойдется для владельцев крупных седанов, внедорожников и минивэнов (15%).

– Выбор семейного автомобиля зависит от цели покупки: где и как часто планируется ездить, климата и состояния дорог, — комментирует итоги опроса директор Департамента по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Евгений Гришкевич. — Однако не менее важными критериями для россиян остаются безопасность, комфорт и цена машины. Именно поэтому жители РФ со средним достатком, как и европейцы, чаще предпочитают бюджетные вместительные модели компакт-класса….

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9 апреля 2018
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