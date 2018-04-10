В России набирают популярность сервисы проверки истории автомобилей

На втором месте по востребованности оказался сервис, с помощью которого можно проверить соответствие паспортных данных фактическим. Указывая номер свидетельства о регистрации или VIN (идентификационной код), автомобилисты получают сведения о марке и модели машины, ее возрасте, а также типе и цвете кузова. К этой услуге за полгода обратились 12 600 раз.

Еще 5800 запросов россияне осуществили в разделе регистраций автомобилей. Информация, полученная в этом сервисе, может быть полезна тем, кто продал свое транспортное средство. Она позволяет узнать, поставил ли новый владелец машину на учет в ГИБДД и как поступить, если штрафы продолжают «прилетать» на имя прежнего собственника.

– Все сервисы портала mos.ru, помогающие получать дополнительную информацию об автомобилях с пробегом, пользуются повышенным спросом. С момента запуска осенью прошлого года пользователи обратились к ним 130 000 раз, из которых 57 000 запросов пришлось на последние три месяца, — сообщил руководитель направления транспорта и безопасности Департамента информационных технологий Москвы Юрий Чулюков.