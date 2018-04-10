В России набирают популярность сервисы проверки истории автомобилей

Многие россияне побаиваются приобретать подержанные автомобили у частных лиц — слишком высоки риски нарваться на мошенников. И если раньше потенциальным покупателем ничего не оставалось, кроме как верить продавцам на слово, то теперь, прежде чем заключать сделку, они могут проверять историю машины на интернет-порталах. К примеру, на сайте мэра Москвы.
Наибольшей популярностью среди сервисов mos.ru у автомобилистов пользуется проверка истории транспортного средства. С осени прошлого года пользователи сети более 31 000 запрашивали информацию по разным машинам. Они узнавали реальный пробег, количество предыдущих владельцев, а также выясняли, не находится ли авто в розыске.