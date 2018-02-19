На чем ездит Ксения Собчак и остальные кандидаты в Президенты РФ

Ксения Собчак
Такой видной даме, как Ксения Анатольевна, колесницу пристало иметь соответствующую, поэтому не первый год она передвигается на люксовом Bentley Continental GT Speed нежно-голубого цвета. Модель, правда, не новая — первого поколения — но 600 лошадок из шестилитрового W12, из-под капота никуда не делись.
Хватит ли такого ресурса, чтобы сдвинуть неподъемное бремя задач государственного масштаба, покажет время. В любом случае, за рулем авто ценой в 11 миллионов рублей, о Кремле мечтается легче, чем в трехдверной LADA 4x4 2014 года выпуска за 500 тысяч, которая значится в собственности у Владимира Вольфовича.