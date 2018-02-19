На чем ездит Ксения Собчак и остальные кандидаты в Президенты РФ

Владимир Жириновский

Впрочем, для того, чтобы планировать в московских пробках свое светлое будущее, у Жириновского найдется более достойный вариант, чем LADA — незадекларированный Maybach, на котором он ездит уже много лет. По некоторым данным, в распоряжении главы ЛДПР находится эксклюзивный вариант стоимостью 35 миллионов рублей. Владимир Вольфович не раз утверждал, что автомобиль ему не принадлежит, а «отдан одной фирмой за долги».

Владимир Путин

Скромный самовыдвеженец Владимир Путин располагает тремя автомобилями отечественного производства и прицепом СКИФ. В их числе раритетные экземпляры «Волги» — ГАЗ 21М 1960 и 1965 годов выпуска, и опять же родная LADA 4x4, в народе известная, как «Нива».

Вкусы двух Владимиров — Путина и Жириновского — совпадают не только в выборе тольяттинского внедорожника, но и относительно премиального немецкого производителя Daimler. В рабочее время нынешний Президент предпочитает передвигаться на Mercedes-Benz S600 Pullman Guard, которых в гараже ФСО насчитывается более десятка. Каждый из них оценивается без малого в 90 миллионов рублей…