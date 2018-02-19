На чем ездит Ксения Собчак и остальные кандидаты в Президенты РФ

Фото www.paparazzi.ru
Предвыборная кампания в разгаре — у тех, кто жаждет стать первым слугой народа и всецело отдать себя служению Отечеству, хлопот сейчас хватает. Большинство кандидатов из-за своего плотного графика использует служебные автомобили, но и личный гараж у многих не пустует. Какие машины они предпочитают, выяснил «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Ксения Собчак

Такой видной даме, как Ксения Анатольевна, колесницу пристало иметь соответствующую, поэтому не первый год она передвигается на люксовом Bentley Continental GT Speed нежно-голубого цвета. Модель, правда, не новая — первого поколения — но 600 лошадок из шестилитрового W12, из-под капота никуда не делись.

Хватит ли такого ресурса, чтобы сдвинуть неподъемное бремя задач государственного масштаба, покажет время. В любом случае, за рулем авто ценой в 11 миллионов рублей, о Кремле мечтается легче, чем в трехдверной LADA 4x4 2014 года выпуска за 500 тысяч, которая значится в собственности у Владимира Вольфовича.

Фото: Александр Вильф/РИА «Новости»

Владимир Жириновский

Впрочем, для того, чтобы планировать в московских пробках свое светлое будущее, у Жириновского найдется более достойный вариант, чем LADA — незадекларированный Maybach, на котором он ездит уже много лет. По некоторым данным, в распоряжении главы ЛДПР находится эксклюзивный вариант стоимостью 35 миллионов рублей. Владимир Вольфович не раз утверждал, что автомобиль ему не принадлежит, а «отдан одной фирмой за долги».

Владимир Путин

Скромный самовыдвеженец Владимир Путин располагает тремя автомобилями отечественного производства и прицепом СКИФ. В их числе раритетные экземпляры «Волги» — ГАЗ 21М 1960 и 1965 годов выпуска, и опять же родная LADA 4x4, в народе известная, как «Нива».

Вкусы двух Владимиров — Путина и Жириновского — совпадают не только в выборе тольяттинского внедорожника, но и относительно премиального немецкого производителя Daimler. В рабочее время нынешний Президент предпочитает передвигаться на Mercedes-Benz S600 Pullman Guard, которых в гараже ФСО насчитывается более десятка. Каждый из них оценивается без малого в 90 миллионов рублей…

Павел Грудинин

Бывший директор cовхоза имени Ленина, кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин собственным автомобилем так и не обзавелся. Зато за его супругой Ириной числится два кроссовера Lexus — RX 350 четвертого поколения 2016 года выпуска и предыдущий восьмилетний RX 450H с гибридной силовой установкой. Отметим, что новый RX 350 стоит минимум 3 800 000 рублей, RX 450H третьей генерации — от 2 970 000.

Борис Титов

В семье кандидата в Президенты от «Партии Роста» к автомобилям относятся трепетно, поэтому в гараже нашлось место для пяти машин. В собственности главы семейства находится три автомобиля — Land Rover Range Rover 2010 года выпуска, семиместный минивен Nissan Quest и Jeep Wrangler 1996 года выпуска. На жену записано два одинаковых внедорожника Land Rover Discovery 4, произведенных в 2012 и 2014 годах.

Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин

А вот три остальных зарегистрированных кандидата оказались безлошадными. В их собственности автомобили не значатся, а о служебном транспорте ничего не известно…

премиальный сегмент, премиум-сегмент, вторичный рынок, подержанные авто, Путин
19 февраля 2018
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