ДОСААФ пожаловалась в ФАС на демпинг автошкол-конкурентов

– ДОСААФ обеспокоено работой недобросовестных частных автошкол, существенно занижающих стоимость обучения за счет не выполнения в полном объеме программы подготовки, а иногда и открытой продажей свидетельств об окончании обучения в автошколе, — говорится в обращении в ФАС и Роспотребнадзор председателя ДОСААФ России генерал-полковника Александра Колмакова.

В качестве примера регионов, где демпинг особенно сильно раздражает добровольное общество, названы Республика Саха (Якутия) и Белгородская область.

– Стоимость обучения в автошколах Якутска составляет в среднем 15 000 рублей, что значительно ниже себестоимости подготовки водителей по полной программе обучения. При этом только затраты на топливо для обучения составят около 5 000 рублей, — такие данные приводятся в жалобных документах.

Таким образом, говорится в обращении ДОСААФ, «расходы, связанные с содержанием учебно-материальной базы, эксплуатацией техники, оплатой труда инструкторов и преподавателей, налоговыми отчислениями и решением других организационных вопросов по обеспечению учебного процесса показывают, что стоимость обучения в регионе по подготовке водителей категории В не укладывается в предлагаемую частными школами стоимость оказания образовательных услуг».