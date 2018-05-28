ДОСААФ пожаловалась в ФАС на демпинг автошкол-конкурентов

ДОСААФ предлагает вмешаться в ситуацию на рынке обучения водителей Антимонопольной службе и Роспотребнадзору. Добровольному обществу не нравятся расценки конкурентов на подготовку начинающих водителей.
Алексей Батушенко

– ДОСААФ обеспокоено работой недобросовестных частных автошкол, существенно занижающих стоимость обучения за счет не выполнения в полном объеме программы подготовки, а иногда и открытой продажей свидетельств об окончании обучения в автошколе, — говорится в обращении в ФАС и Роспотребнадзор председателя ДОСААФ России генерал-полковника Александра Колмакова.

В качестве примера регионов, где демпинг особенно сильно раздражает добровольное общество, названы Республика Саха (Якутия) и Белгородская область.

– Стоимость обучения в автошколах Якутска составляет в среднем 15 000 рублей, что значительно ниже себестоимости подготовки водителей по полной программе обучения. При этом только затраты на топливо для обучения составят около 5 000 рублей, — такие данные приводятся в жалобных документах.

Таким образом, говорится в обращении ДОСААФ, «расходы, связанные с содержанием учебно-материальной базы, эксплуатацией техники, оплатой труда инструкторов и преподавателей, налоговыми отчислениями и решением других организационных вопросов по обеспечению учебного процесса показывают, что стоимость обучения в регионе по подготовке водителей категории В не укладывается в предлагаемую частными школами стоимость оказания образовательных услуг».

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева рассказала порталу «АвтоВзгляд», что на данный момент минимальная стоимость обучения человека в автошколе по программе категории «В» на машине с МКП обойдется любой автошколе, в любом регионе страны не менее чем в 33 000 рублей. В эту сумму заложены все расходы образовательного учреждения на содержание помещений, автодрома, машин, зарплаты сотрудникам и прочие суммы. Такой ценник соответствует безубыточному уровню выживания автошколы — при условии, что каждому ее абитуриенту, в соответствии с государственным регламентом, предоставляются положенные ему 134 часа занятий по «теории» и 56 часов практического вождения.

Мы заинтересовались расценками на интернет-сайтах автошкол ДОСААФ в Москве и регионах. В столице курс обучения на категорию «В» на машине с «механикой» стоит 40 000 рублей. В провинциальных столицах досаафовские организации готовы предоставить тот же самый курс ровно вдвое дешевле — за 20 000 рублей. Что намного меньше «прожиточного минимума автошколы», равного, как мы помним 33 000 рублей. В этой связи не вполне ясно, что именно не нравится ДОСААФ в деятельности «частных автошкол». Раздражает еще более агрессивный демпинг?

Такой тип «бизнеса» в сфере водительского обучения повсеместно возможен сейчас потому, что абсолютно всем автошколам выгодно пропустить через себя как можно большее количество учеников, не взирая на качество их обучения. И законы им в этом не препятствуют. По этой причине никакие проверки сложившуюся картину изменить не смогут — замеченные в нарушениях заплатят штрафы и продолжат дальше гнаться за количеством обученных.

автошколы
28 мая 2018
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